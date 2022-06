Hermano de Luis Díaz contó la historia del baile de Klopp y la mochila wayúu

Luego de la finalización de la temporada 2021-22 para el Liverpool de Inglaterra, la cual dejó un balance dos trofeos, jugadores y cuerpo técnico se reunieron con sus hinchas, los cuales hicieron un monumental recibimiento.

Después de una noche de lágrimas y tristeza en París, el cafetero, Luis Díaz y compañeros fueron recibidos como héroes por los fanáticos Reds, quienes hicieron honor a su emblemático cántico ‘You´ll never walk alone’. A Díaz se le vio bastante relajado, incluso con un look que llamó la atención para los focos en ese bus que transportaba a los jugadores.

Durante el recorrido, los jugadores dirigidos por Jürgen Klopp tuvieron tiempo para divertirse, firmar autógrafos y festejar los logros del año futbolístico en el que pelearon en todos los frentes hasta el último partido.

El colombiano fue protagonista en la celebración del cuadro inglés. - Foto: Getty Images

Ahora bien, la fiesta no se detuvo ahí, pues todo el plantel siguió compartiendo en un ambiente más privado donde pudieron estar con familiares y demás allegados. Allí, familiares del colombiano Luis Díaz se robaron el show al compartir un gran momento con el entrenador alemán, Jürgen Klopp, quien recibió un obsequio de la cultura colombiana, y se atrevió a bailar junto a ellos.

El teutón se encargó de agitar las redes sociales tras conocerse una foto posando con una mochila wayúu, accesorio típico de la cultura colombiana y sobre todo de las etnias indígenas. Al estratega se le vio junto al hermano de Lucho, Roller, quien no ocultó su felicidad de compartir este gran momento junto al experimentado entrenador que se ha vuelto como un padre para el futbolista colombiano.

Ahora bien, Klopp también se robó las miradas con un baile junto a Roller que cautivó las redes sociales, al mostrar su humildad y gran destreza a la hora del baile.

Klopp es un ser imposible de odiar. Mírenlo como baila con su mochila wayuu y el hermano de Luis Díaz.#Liverpool es solo buenas vibras. pic.twitter.com/mKJzxtdqax — BogotAnfield 🔴 🇨🇴 (@BogotAnfield) June 1, 2022

Ante esta gran anécdota, Roller, hermano de Díaz, decidió contar como se dio todo el momento, pues a muchos les sorprendió la actitud del entrenador. “Estábamos ahí en la fiesta, todos celebrando, él (Klopp) se acerca a la familia, estamos reunidos y mi mamá le entregó la mochila y yo estaba al lado y mi hermano me dice ‘baila para que él baile’. Yo lo hice y él se puso a bailar conmigo. Es una gran persona... Todo fue improvisado, nadie sabía que íbamos a bailar. Todo salió porque yo bailé y él me siguió el baile”, contó.

“Esa idea (llevar la mochila) fue de mis papás. La llevaron de La Guajira. Klopp nos dijo que todos querían la mochila, pero eso nos los dijo en inglés y ninguno habla inglés. Pero mi hermano tiene a alguien que trabaja con él y que le traduce, así que luego entendimos”, agregó en diálogo con ‘El Heraldo’.

Al momento del baile, Roller contó que “todos los compañeros de Luis me dijeron que estaba bueno el baile y se rieron. Ya después Klopp me llamó a la pista de baile, pero ya no podía más, porque estaba cansado y me tocaba venirme para Colombia”.

Y finalizó: “No me esperaba que Klopp fuera así conmigo. Sí había visto que era muy bien con mi hermano por como lo abraza en los partidos, pero no pensé que fuese así conmigo. Me dio un abrazo como se los da a mi hermano después”.