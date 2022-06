El grande de Italia que se da ‘golpes de pecho’ por descartar la contratación de Luis Díaz

Pocos se esperaban el crecimiento acelerado de la figura de Luis Díaz tras su llegada al Liverpool. Si bien en Porto ya mostraba dotes de un delantero top, el salto a una liga con mayor nivel suponía que debería existir un proceso de adaptación y que sería una total incógnita si su mejor nivel estaría a pocos días de su llegada, en meses o simplemente le podría ocurrir lo que a muchos fichajes, que no logran consolidarse en sus equipos.

Tal parece que esas incógnitas fueron las que embargaron en su momento a los directivos el Inter de Milán, histórico equipo de la Serie A al que fue acercado el nombre de Luis Díaz para reforzar el equipo en 2019, pero que ni siquiera los consideraron para sumarse al equipo ‘Nerazzurri’.

Luis Díaz cerró una temporada de ensueño con el Liverpool - Foto: Getty images

Quien dio a conocer esta información fue el agente Fifa, Sabatino Durante, en conversación con 1 Station Radio, donde explicó a detalle todo lo sucedido y cómo se dieron otros negocios para los equipos en cuestión: “En Italia nunca aprendemos y solemos ir a por las sopas recalentadas: Lukaku, de nuevo ante el Inter y Pogba, ante la Juve. Para que entiendas el nivel: yo propuse a Luis Díaz en mayo de 2019, antes de la Copa América, pero el Inter prefirió apostar por (Alexis) Sánchez. Lo traje al Oporto por 8 millones. En el pasado enero, Klopp lo quería en el Liverpool por 57 millones de libras. Repito: nos faltan ideas, no dinero”.

Intentando hacer una crítica al fútbol italiano, explicó más de los negocios que a su parecer se hacen en dicho campeonato y que no están trayendo buenos resultados: “Con los 85 millones invertidos en Lukaku, ¿qué ganó el Inter aparte del Scudetto? De hecho, en la Europa League hicieron daño, en la Champions no hicieron nada. Ganar el Calcio reporta unos 25 millones de euros, mientras que la Conference League ya ha hecho ganar a la Roma 28 millones de euros y ha acercado a los aficionados al equipo. Para elevar el listón no basta con los jugadores que marcan la diferencia en la Serie A y llegan al banquillo en el extranjero. Nuestros directivos deben espolvorearse con ceniza e inspirarse en el trabajo de los demás.

In questo articolo viene criticato il lavoro sul mercato svolto da @Inter. Prendendo come paragone luis diaz che è un attaccante esterno mentre Sanchez può giocare seconda punta. Stessa cosa per Rodrygo e Vinicius rispetto a Lukaku. #Sabatino sei competente di calcio? 🤔 pic.twitter.com/r4n3wKvc8k — Light (@Light915120322) June 2, 2022

Finalmente, puntualizó sobre el nombre de otros dos sudamericanos que pudieron haber sido fichados por Inter pero que fueron desechados y hoy triunfan en el Real Madrid: “Siempre se dice que el problema de nuestro país es la falta de dinero, pero no es así: hay falta de ideas. El Inter se llevó a Lukaku por 85 millones de euros, y en su momento, con ese dinero, se pudo haber llevado a Rodrygo y a Vinícius, pero no tuvo el valor de arriesgarse con dos chavales, a diferencia del Madrid que confió en los dos y ahora se encuentran con cinco veces el precio de compra”.

El United también le cerró la puerta

Ralf Rangnick, el entrenador alemán que estuvo provisionalmente en el Manchester United, reveló a mediados de mayo pasado que en enero de 2022 tuvieron la intención de reforzar la plantilla con un delantero, con miras al remate de la temporada.

En ese sentido, Rangnick, quien dejó de ser director técnico del equipo de Manchester al final de la temporada, para dejar el puesto al neerlandés Erik Ten-Hag, dijo que en la carpeta de posibilidades estuvo el colombiano Luis Díaz.

De igual manera, estuvo como posibilidad el argentino Julián Álvarez y el serbio Dusan Vlahovic, quienes ficharon por Manchester City y la Juventus de Turín.

“Pero la respuesta de la directiva fue: “No”. Estaban Luis Díaz, que ahora está en el Liverpool; Julián Álvarez, que estará en el Man City este verano, y Vlahović, que en ese momento todavía estaba en la Fiorentina”, dijo el entrenador, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano.