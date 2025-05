R.R.: Cuando firmé por tercera vez con este club y me reuní con Marcela Gómez (presidenta del América de Cali), fui muy enfático en algo que siempre le explico a los entrenadores: “Yo estoy para ayudarlos en su idea. No entreno a los porteros para mí, los entreno en base a una idea”. Así ha sido con Juan Cruz Real, Juan Carlos Osorio, Lucas González o Alexandre Guimarães.

R.R.: Lo primero es decir que yo fui quien lo pidió para este club. Lo contraté en 2023. Después de 15 días con él en la plantilla, me llegó una oferta de Qatar y me fui para allá. En todo ese tiempo que pasó durante mi estancia en Asia, solo puedo decir que respeto a las personas que estuvieron a su cuidado y trabajaron con él, pero no puedo hablar de la situación que vivió porque no me compete.