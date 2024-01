Hijo de Diego Maradona suelta bomba: “Mataron a mi padre; no es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla”

El “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, sumado a la “miocardiopatía dilatada”, son razones por las que aún no se termina de creer del deceso.

En su conversación, dejó ver que él no cree que el fallecimiento se haya dado de manera natural; por el contrario, asegura que tiene pruebas para, supuestamente, comprobar que fue un asesinato.

Quien habló de tema fue Maradona Jr, el cual contó cómo se mueve por estos días para desmentir que no se trató de un fallecimiento natural: “Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia argentina . Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre”.

Además, en ese relato del que parece tener pruebas, el hijo de Maradona también revela que quien estaba cargo tuvo entre sus posibilidades salvarle la vida y no habría querido: “No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”.

Si bien el golpe emocional para el círculo cercano es duro, este no desiste en conocer la verdad de todo: “Hice una promesa: hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia”.“La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte”, complementó.

Dio a entender que la partida de su padre es algo que “no he aceptado del todo”. Además, sentenció que de cara al futuro será algo que le costará pasar de largo porque sigue creyendo en que no se hizo todo para solventar la vida del ‘Diego’: “No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado”.