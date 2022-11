Hincha que invadió cancha con bandera LGBTI+ rompió el silencio y reveló qué le hicieron tras ser atrapado

Este lunes 28 de noviembre, en el juego entre Portugal y Uruguay, un aficionado que invadió el terreno de juego se robó el protagonismo al salir luciendo la bandera con los colores de la comunidad LGBTI+, algo que ha sido tema de polémica en suelo catarí.

El hecho ocurrió exactamente al minuto 50, un hecho que muy pocas personas esperaban y que no había ocurrido hasta el momento en el desarrollo de la Copa del Mundo en Qatar.

Mientras el partido continuaba empatado sin goles y la selección de Portugal buscaba arrinconar a los uruguayos para poder abrir el marcador, un hincha saltó al campo de juego y detuvo las acciones del partido, mientras corría por la mitad de la cancha con una bandera que hace alusión a la diversidad y al movimiento LGBTI.

El hombre, que vestía pantaloneta blanca y camiseta azul, fue perseguido por dos agentes de seguridad del Campeonato del Mundo. Mientras corría, dejó tirada en la cancha la bandera LGBTI, para luego ser alcanzado por los hombres de seguridad, ser arrestado y salir del campo de juego entre “abucheos” de gran parte de los hinchas en el estadio.

Por su parte, el árbitro del partido agarró la bandera y la sacó de la cancha.

Hincha saltó a la cancha con la bandera LGBTI a los 50 minutos del partido entre Portugal y Uruguay. Foto: Twitter @nocontextfooty - Foto: Foto: Twitter @nocontextfooty

Luego de ser atrapado, el italiano Mario Ferri reveló qué sucedió minutos después del suceso. El fanático quedó en libertad y sin consecuencias legales, aunque no la pasó bien para lograrlo. A través de sus redes sociales, relató que lo mantuvieron hasta las 3:00 de la mañana, hasta que apareció su ‘angelito de la guarda’.

Según lo relatado por Ferri, el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se apropió de su caso. La cabeza del máximo ente se encargó de darle ‘una mano’ para poder salir: “Tuve muchos problemas con la policía, pero él apareció y resolvió la situación”.

El hincha no fue sancionado por Fifa porque en su camiseta llevaba mensajes de paz y amor. “Quería enviar un mensaje al mundo, han impedido que lo hicieran los capitanes, los jugadores, pero no han impedido mi mensaje”, insistió Ferri.

Por otro lado, el seguidor se comprometió a no volver a hacer este tipo de acciones que desencadenaron en una gran molestia por parte de los hinchas. “Lo voy a llamar “The Last Dance”, mi última carrera en un campo de fútbol. Quería mandar mensajes importantes que he vivido en mis carnes en los últimos meses”, finalizó.

MONDIALI IN #Qatar, MARIO FERRI DOPO L’INVASIONE DI CAMPO: “INFRANGERE LE REGOLE PER UNA BUONA CAUSA NON E’ MAI UN REATO”

SVENTOLAVA LA BANDIERA DELLA PACE E UNA MAGLIA INNEGGIANTE ALL’UCRAINA https://t.co/H79U2l3zXV pic.twitter.com/IQdPoFkkwj — Destra di Popolo (@Destradipopolo) November 29, 2022

Por lo pronto, el desarrollo del Mundial seguirá este miércoles con los duelos del grupo C y D. Los duelos más atractivos serán entre Argentina que se medirá con Polonia por la clasificación. Mientras que Francia jugará con Túnez, ya clasificada a la siguiente ronda de la cita orbital.

Tabla de posiciones grupo C

Polonia - 4 puntos

Argentina - 3 puntos

Arabia Saudita - 3 puntos

México - 1 punto

Tabla de posiciones grupo D

Francia - 6 puntos

Australia - 3 puntos

Dinamarca - 1 punto

Túnez - 1 punto

Partidos del 29 de noviembre