Hinchas argentinos confesaron en vivo que ingresaron alcohol a Qatar para ver el Mundial

El Mundial de Qatar 2022 ha reunido a cientos de personas en el país árabe, donde diferentes idiomas y culturas se mezclan para disfrutar de la fiesta del fútbol. Más allá de los partidos, los hinchas también son protagonistas en este campeonato, que este jueves cumple con todos los partidos de la primera jornada de la fase de grupos.

Desde este viernes iniciarán los compromisos de la fecha 2, con los duelos de los grupos A y B. Eso sí, aunque cada partido es especial, el entorno del balompié está muy pendiente de lo que suceda con la selección de Argentina tras perder en su debut ante Arabia Saudita.

La albiceleste no perdía un partido desde las semifinales de la Copa América de 2019, el 2 de julio de ese año, cuando fue eliminada por Brasil. Desde ese entonces sumaba 36 partidos sin conocer la derrota, algo que terminó sorpresivamente el martes 22 de noviembre en la edición número 22 de la Copa del Mundo.

El récord histórico entre las selecciones lo sigue manteniendo Italia, que entre 2018 y 2021 llegó a 37 juegos sin perder.

Para levantar cabeza, se espera que los hinchas argentinos hagan presencia este sábado en el Estadio Lusail cuando se midan a México. Y es que los aficionados con la camiseta albiceleste se han hecho notar en Catar, unos por su forma de alentar, otros por su comportamiento y algunos por empezar a romper las reglas del país de Medio Oriente.

Una de las restricciones en Catar es beber alcohol en los estadios y sus alrededores, de hecho, es ilegal tomar en las calles o estar ebrio en público. Pero eso no parece ser un problema para un grupo de hinchas de Argentina que hasta se las arreglaron para ingresar un popular trago de su país a la sede del Mundial.

Lo más curioso del caso es que la confesión quedó registrada en vivo cuando un programa uruguayo transmitía desde Catar. Sin temor a nada, uno de los aficionados habló ante cámara y aseguró que ingresaron fernet al país árabe. Esa es una de las bebidas alcohólicas más populares de Argentina.

Eso sí, ante las pregunta del periodista, ninguno quiso revelar cómo hicieron para entrar el alcohol a Catar, donde la seguridad parece inquebrantable.

Hincha argentino perdido

Un aficionado argentino vivió toda una odisea por no saber hablar inglés. El hombre, con la camiseta de la albiceleste, tenía problemas para llegar a su lugar de hospedaje porque el taxista no le entendía, pues no hablaba español.

En ese momento, por fortuna para ellos, apareció una periodista de TN - Todo Noticias de Argentina y pudo empezar a traducir la conversación. Lo más curioso de todo es que el hincha habría estado de fiesta y por eso se encontraba perdido.

“Te va a escribir y te va a llegar. ¿Le diste la dirección?”, le dijo la periodista argentina a su compatriota. A lo que él respondió. “No sé dónde vivo. Me quedo con vos, yo no me voy a ir. Tengo miedo, no tengo la dirección... no tengo nada. Hice todo mal hoy”.

“Es que no sé inglés, si supiera inglés estaría en Miami”, agregó entre risas.

PERDIDOS EN DOHA - “No sé ni dónde vivo y no sé inglés”: la epopeya de un hincha argentino para llegar a su hotel luego de una fiesta https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/TkIHoGTZ9P — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 22, 2022

La periodista tomó el celular del hincha para explicarle al taxista dónde tenía que llevarlo. Después de muchos esfuerzos, el conductor pudo recibir la ubicación por WhatsApp.

Mientras la periodista hablaba con el taxista e intercambiaban números, el aficionado solo decía: “Es una genia, es una genia...”.

Y ya con la cámara enfocándolo, el conductor qatarí saludó con una sonrisa, mientras seguía esperando el destino al que debía dirigirse. “Bienvenidos a Qatar”, fueron las palabras en inglés del taxista.