Hinchas argentinos quedaron varados en el aeropuerto y casi no pueden viajar a Qatar a alentar a su selección

La Selección Argentina jugará este viernes 9 de diciembre contra Países Bajos para los cuartos de final de la Copa del Mundo y miles de hinchas de la albiceleste se preparan para acompañar a su equipo en Qatar.

Buscando que muchos más aficionados cumplieran su sueño de llegar a Qatar y apoyar al equipo, Aerolíneas Argentinas ofreció una promoción para viajar a Doha el pasado 4 de diciembre; en solo 48 horas, se vendieron todos los pasajes.

El vuelo salía este martes 6 de diciembre sobre las 8:20 de la mañana, hora de Argentina y tiene como regreso el 12 de diciembre, haciendo escala en Roma y costó cerca de 21 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, los 15 aficionados que compraron el pasaje se llevaron un susto cuando, al llegar al aeropuerto de Argentina, les negaron la posibilidad de abordar por no contar con la Hayya Card.

Si bien Qatar no exige visa para los turistas argentinos, sí pide este documento que se debe tramitar a través de la página web de la embajada y tarda aproximadamente 5 días en ser autorizado.

Los viajeros se mostraron desconcertados, pues la promoción fue habilitada apenas el sábado y no contaban con el tiempo suficiente para tramitar el documento.

De acuerdo con lo dicho por una mujer argentina al canal C5N y citada por el diario La Nación, al esposo de su hija le autorizaron el documento, pero a su hija no, lo que fue un problema porque si bien él podía viajar, ella tendría que quedarse.

En medio de la confusión, aseguró el diario, muchos pensaron que se quedarían sin poder ir e incluso se les dijo que no era posible cambiar el viaje, por lo que quizás perderían no solo su tiquete sino también su dinero.

Sin embargo, poco a poco la aerolínea les fue informando de a aprobación dé su ingreso a Doha gracias a varios trámites internos que decidieron hacer.

Uno de los hermanos del jugador Enzo Fernández, hizo parte de los viajeros afectados con la noticia y dijo al medio argentino que “Qatar no pide visa, el requisito que falta es la autorización de la Hayya Card y aún no me mandan el mail, pero ya dejaron entrar a otras personas que no la tenían”.

Uno a uno los viajeros fueron recibiendo la autorización y Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, utilizó su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido y explicar que los 15 viajeros pudieron partir a Qatar.

“Queremos aclarar respecto a las dificultades en el check-in del vuelo a Doha, que todos los pasajeros pudieron embarcar. Los inconvenientes radicaron en la presentación de la Hayya Card, que finalmente, gracias al trabajo del equipo de tráfico se corroboró que estaban habilitados”, dijo.

Vale la pena recordar que, debido al número reducido de alojamientos, solo las personas que tengan entradas para partidos podrán entrar a Qatar a partir del primero de noviembre, acompañadas de un máximo de tres invitados.

Después de haber obtenido sus billetes y reservado los alojamientos en la plataforma oficial de la organización o por otras vías (si se quedan más de 24 horas), los espectadores deben inscribirse en línea para obtener una tarjeta Hayya, que hace las veces de visado, de ticket de entrada a los partidos y que permite acceder gratuitamente a los transportes públicos y a los servicios sanitarios de urgencia en los hospitales públicos.

Por otra parte, la vacuna del covid-19 no es obligatoria, pero los visitantes de más de seis años deberán presentar en el aeropuerto un resultado negativo de menos de 48 horas en el momento de la salida si es un test PCR y de menos de 24 horas si es un test de antígenos.

Después, ya no será necesario efectuar más test, salvo en caso de síntomas o el día después de haber tenido contacto con un positivo. Los visitantes no-inmunizados también deberán llevar mascarilla durante diez días.

Las personas que den positivo deberán aislarse durante cinco días y después llevar la mascarilla durante otros cinco días. La mascarilla será únicamente obligatoria para todos en los establecimientos sanitarios, mientras que en los estadios y los transportes solo están recomendadas.