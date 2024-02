Hinchas desataron su furia por insólito desplante de Lionel Messi; “estoy bastante destrozado”

Este duelo estaba pactado hace dos meses. Los aficionados del club de Hong Kong, más allá de ver a su equipo ante un club de la MLS, anhelaban ver en acción a Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, esto no se dio, pues el argentino fue ausente por lesión .

“ Todo el mundo está aquí para ver a Messi, con lo que me siento un poco engañado ”, le dijo a la AFPTV Jonathan Wong, uno de los más de 38.000 asistentes que llenaron con muchas camisetas rosas de Miami y albicelestes de Argentina el estadio de Hong Kong.

No fue hasta el fin del encuentro que el entrenador Gerardo Martino explicó que Messi y Luis Suárez no jugaron porque arrastraban lesiones de los partidos de la gira disputados previamente en Arabia Saudita.

Por la ciudad proliferaron carteles rosas y el color del Inter Miami, promocionando el partido con las imágenes de Messi, Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, ninguno de ellos en el once titular. Casi 40.000 personas asistieron el sábado a una sesión de entrenamiento abierta al público, también de pago, en la que el argentino se mantuvo al margen realizando estiramientos con Suárez.

“Soy fan de Messi desde pequeño y me ha herido mucho esta noche. Estaba muy ilusionado con verlo jugar hoy, iba a ser mi primera vez, con lo que estoy bastante destrozado ”, aseguró otro asistente, Salar Soltan.

Un joven aficionado llamado Hasshan decía incluso: “Ojalá no hubiera venido”. “Vinimos por Messi y Messi no estaba aquí. Suárez salió cal campo, pero no sé qué hacía. ¿Estiró durante 30 minutos?”, se preguntó.