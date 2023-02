Hinchas le piden perdón a Juan Fernando Quintero por el bajo nivel del Junior

Este jueves 9 de febrero Junior de Barranquilla y Unión Magdalena se enfrentaron por la fecha cuatro, en lo que fue una edición del clásico costeño. En el partido disputado en el estadio Metropolitano hubo ambiente de carnaval en las tribunas, sin embargo, en la cancha, nunca aparecieron los goles y el partido terminó empatado cero a cero.

El empate entre los dos equipos de la costa caribe deja muy preocupada a la hinchada del Junior, ya que el equipo rojiblanco no ha ganado un solo partido en la actual Liga Betplay. Luego de armar una nómina de lujo, con el fichaje de Juan Fernando Quintero, el equipo barranquillero ha empatado tres partidos y perdido uno.

Y a pesar de que Junior no logra ganar en el campeonato colombiano, Juan Fernando Quintero ha mostrado que es el jugador diferente de la liga. Solo en el partido ante Unión Magdalena, el antioqueño dio varias muestras de su talento, sin embargo, esto no fue suficiente para que los delanteros del “tiburón” anotaran el gol que les diera la victoria, pese a que su rival, estuvo gran partido del partido con un jugador menos.

Juan Fernando Quintero, Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Por este motivo, muchos hinchas junioristas han decidido no criticar a Juan Fernando Quintero, sino, por el contrario, pedirle disculpas por el pobre nivel que ha mostrado el equipo en el arranque de la Liga Betplay. Afirmando que el plantel de jugadores no ha respondido a las exigencias y que “JuanFer” no tiene la culpa de que el equipo rojiblanco no haya podido ganar ningún partido en 2023.

“JuanFer, que pena ajena siento contigo, con todos estos muertos con los que juegas. Qué partidazo te tiraste loco”, “JuanFer no merece jugar con ese poco de muertos”, “discúlpanos JuanFer, no tienes la culpa”, “gracias por tu paciencia con esos troncos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales por parte de los hinchas de Junior para Quintero, intentando disculparse por el bajo nivel que han mostrado los demás jugadores del equipo rojiblanco.

Juanfer no merece jugar con ese poco de muertos.. — Jm (@jmmoralesheins) February 10, 2023

Es impresionante como distribuye JuanFer. Que puñalada, y la impotencia de Bacca por no poder controlar. pic.twitter.com/Sel0woLoP2 — Ric Rodríguez 🅡 (@RicRodriguezFut) February 9, 2023

Juanfer esta es aburrido, perdónanos por todo nalgón pic.twitter.com/YCM2AAXKrf — ElVega (@SS84658468) February 10, 2023

“JuanFer” intentó calmar las críticas al equipo

Una vez más, el técnico Arturo Reyes dejó dudas en la hinchada barranquillera, que ya exige su salida del plantel. Y es que Junior no consigue ganar y convencer con su juego liderado por Juan Fernando Quintero, quien llegó para este semestre como el gran fichaje del cuadro rojiblanco que suma tres puntos de 12 posibles con tres empates y una derrota.

Juan Fernando Quintero, Junior de Barranquilla. - Foto: Captura de pantalla YouTube Dimayor//Dimayor

Después de la igualdad sin goles, el volante antioqueño salió a poner la cara en rueda de prensa y se mostró optimista de cara al resto del campeonato. Analizando el juego, el 10 aseguró que han mejorado “mucho” porque se enfrentaron “a un rival táctico” al que le crearon “oportunidades”.

“Son cosas que pasan en el fútbol. El entrenador conoce a los jugadores y sabe cuándo los puede meter. Sabemos del ímpetu al final, que ya uno estaba un poco sin oxígeno. Hay que estar tranquilos en lo que venimos haciendo. Me siento seguro y tranquilo de que vamos a salir de esto”, agregó sobre el partido.

Aunque el ambiente en Barranquilla se siente pesado, JuanFer manifestó que solo van “cuatro fechas” en la liga y “no se ha acabado el mundo”. “Desde el tema cultural de Barranquilla es fácil salir ahora, confío en estos momentos, porque somos los únicos que podemos sacarlo adelante”, agregó.

Además, para Quintero, “la gente (hinchas) es importante” porque “apoya y esa energía” es la que necesitan. Y es por eso que confía en que “en algún momento entrará” la pelota al arco rival. “Soy muy positivo, el fútbol a raíz del trabajo nos dará el premio final”, dijo.

Juan Fernando Quintero, corto de protagonismo en su segunda salida con Junior. - Foto: Dimayor

“Me he sentido muy bien. Es mi tercer partido. Son cosas que pasan en el fútbol, las rachas, pero confío plenamente en los delanteros y en nuestro trabajo. El juego fue muy positivo en lo colectivo, pero esto hace parte del fútbol. Cuando entre, se nos abrirá la confianza”, agregó el volante de 30 años.

Mientras los demás equipos se alistan para sus partidos en la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2023, Quintero y Junior ponen la mira en la quinta jornada cuando visiten al Deportivo Pasto. Ese encuentro liguero está programado para el sábado 18 de febrero a las 8:30 p. m. en el estadio Departamental Libertad de la capital de Nariño.