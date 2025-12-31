Deportes

Hospitalizan a Roberto Carlos tras sufrir un infarto en Brasil: esto se sabe sobre su salud

La prensa española entregó detalles sobre la situación que atraviesa el legendario futbolista del Real Madrid.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 1:32 p. m.
Roberto Carlos, exfutbolista brasileño
Roberto Carlos, exfutbolista brasileño Foto: NurPhoto via Getty Images

Roberto Carlos fue hospitalizado y operado de urgencia en Brasil, luego de sufrir un infarto. El legendario futbolista que pasó por el Real Madrid se encontraba en un chequeo médico cuando le encontraron problemas cardiacos y ordenaron su ingreso al quirófano.

“Pues sí, como bien decías, me acaba de llegar una información recientemente que Roberto Carlos se encontraba pasando estas fechas en Brasil en compañía de su actual esposa y uno de sus hijos; y aunque se encuentra fuera de peligro, ha sufrido un infarto”, informó el periodista Cristobal Soria en Antena 3.

Afortunadamente, el procedimiento se llevó a cabo con éxito y el exjugador se recupera satisfactoriamente. “Y se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital de São Paulo. Insisto, fuera de peligro, pero ha sufrido un infarto”, agregó Soria.

La situación médica de Roberto Carlos le ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos, pues es uno de los futbolistas más reconocidos en la historia de Brasil.

Además, jugó varios años con la camiseta del Real Madrid y es por eso que la prensa española encendió todas las alarmas al enterarse de lo que estaba sucediendo.

MADRID, SPAIN - JUNE 07: Roberto Carlos of Real Madrid during the Corazon Classic Match 2025 football match played between Real Madrid Leyendas and Borussia Dortmund Legends at Santiago Bernabeu stadium on June 07, 2025 in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
Roberto Carlos jugando un partido de leyendas en el Real Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

Según las primeras versiones, Roberto Carlos asistió al hospital para consultar sobre un trombo pequeño en la pierna y los médicos se percataron del problema cardiaco.

Después de realizarle las pruebas correspondientes, determinaron que la mejor opción era la inserción de un catéter.

La operación debía durar solo 40 minutos, sin embargo, el infarto complicó las cosas y lo obligó a estar por más de dos horas dentro del quirófano.

Por fortuna, los médicos lograron estabilizar a Roberto Carlos y minutos después le informaron a la familia que estaba recuperándose.

Aunque todo salió bien, el exjugador continuará bajo observación en las próximas horas y espera por el alta médica para volver a casa junto a su familia.

Declaraciones de Roberto Carlos

Ante la gravedad de la información, el Diario AS se comunicó directamente con Roberto Carlos y obtuvo sus primeras declaraciones desde el hospital.

“Ahora ya estoy bien y muy vigilado”, indicó el legendario futbolista brasileño para llamar a la calma a todos sus seguidores.

Roberto Carlos pasará la noche de año nuevo en el hospital, pues los médicos quieren tener certeza de que el procedimiento está siendo bien recibido por su cuerpo y que no habrá complicaciones de salud.

A la edad de 52 años, el brasileño sigue jugando partidos de leyendas y hace unos días estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026 sin aparentes problemas de salud.

