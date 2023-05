Impactante video muestra el accidente de motociclista en el Autódromo de Tocancipá; el pánico y la angustia invadieron a los asistentes

El Autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca, fue testigo del inicio de la mayor competencia de motociclismo de velocidad del país, el GP de Colombia, que se llevó a cabo este fin de semana.

Allí, los pilotos nacionales se dieron cita para brillar en el circuito de carreras, en el primer Gran Premio del campeonato de este año: el GP Vitrix; pero hubo un momento en el que el pánico y la angustia invadieron a los asistentes, cuando de los competidores protagonizó el accidente más grave de la jornada.

De acuerdo con los videos que se han viralizado en redes sociales, además de la transmisión oficial, uno de los pilotos participantes, después de salir de una curva, su llanta trasera tuvo un inconveniente y por la alta velocidad que iba, salió prácticamente volando, siendo lanzado a un costado del circuito.

Impactante accidente en el Autódromo de Tocancipá. - Foto: Fotogramas, 00:05, Autódromo de Tocancipá, TikTok/@siempresobredosruedas96

Las imágenes son realmente impactantes, ya que se ve el momento en el que el motociclista participante golpea su cabeza contra en piso, llegando a fragmentar su casco.

En medio del pánico que desató el accidente entre los aficionados, una ambulancia llegó para atender al deportista accidentado. De hecho, todo parece indicar que el joven se encuentra fuera de peligro.

Mark Cavendish anuncia su retiro del ciclismo; además de su edad, esta es la razón por la que decidió dar un paso al costado

Mark Cavendish, considerado el mejor velocista de todos los tiempos, dará un paso al costado cuando culmine la temporada 2023, como lo dio a conocer este domingo 21 de mayo, en la etapa de descanso del Giro de Italia, de cara a la que será la tercera y definitiva jornada de la competencia.

En conversación con la prensa, el pedalista comentó: “Me ha encantado correr cada kilómetro de esta carrera hasta ahora, así que siento que es el momento perfecto para decir que es mi último Giro de Italia y 2023 será mi última temporada como ciclista profesional”.

El pedalista de 38 años de edad y campeón del mundo en 2011 buscará superar un récord que comparte con Eddy Merckx. Ambos tienen 34 victorias de etapa en el Tour de Francia, razón por la que el británico buscará la número 35 para pasar a la gloria.

FILE PHOTO: Cycling - 2023 Tour de France Presentation - Le Palais des Congres de Paris, Paris, France - October 27, 2022 Mark Cavendish before the presentation REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo - Foto: REUTERS

“El ciclismo ha sido mi vida durante más de 25 años. He vivido un sueño absoluto. La bicicleta me ha dado la oportunidad de ver el mundo y conocer gente increíble, a muchas de las cuales me enorgullece llamar amigos. Amo el deporte más de lo que se puede imaginar y no me veo yendo demasiado lejos de eso, eso es seguro”, comentó.

Pero, ¿qué hará cuando dé un paso al costado? La respuesta es más sencilla de lo que cualquiera podría imaginar: dedicar tiempo a su familia, lo que quizá no ha podido lograr como quisiera por estar concentrando en hacer lo que más le apasiona: marchar sobre los pedales.

FILE PHOTO: Cycling - Giro d'Italia - Stage 3 - Kaposvar to Balatonfured, Hungary - May 8, 2022 Quick-Step Alpha Vinyl Team's Mark Cavendish celebrates winning stage 3 REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo - Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

“Mi hijo cumple años, afortunadamente es un día de descanso y puedo pasar su fiesta con él. Creo que ahora es importante que pueda estar allí para cada cumpleaños de mi esposa Peta y todos nuestros hijos. También es importante que pueda ver todos sus conciertos escolares y apoyarlos en sus competencias deportivas y es importante que pueda correr con ellos sin temor a lesionarme o enfermarme”, expuso.

Valga recordar que Cavendish está corriendo en el Giro de Italia junto a otros velocistas como Fernando Gaviria, a quien todavía no se le ha podido dar una victoria de etapa en esta edición de la competencia, aunque en 2017 fue el campeón por puntos.