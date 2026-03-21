Incertidumbre en Bayern Múnich mientras Luis Díaz está con Colombia: habría salida clave

Mientras Luis Díaz concentra con la Selección Colombia, la prensa cercana al Bayern Múnich destapó un dilema que estaría viviendo el club bávaro. Parece que un directivo, clave en la llegada de Lucho a Alemania, no tendría segura su continuidad de cara a la siguiente temporada.

Se trata de Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich y con gran influencia en los 70 millones de euros que pagaron por Luis Díaz. De hecho, Eberl constantemente elogia lo que hace el guajiro en cancha.

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz y los penaltis ante Hoffenheim

La información la reveló el periodista Christian Falk en el medio Bayern Insider, uno de los que más sigue de cerca la actualidad del campeón récord alemán. Ha causado ruido al tratarse de un alto cargo y casi indispensable en la conformación de la actual nómina del Bayern Múnich.

En Bayern Múnich se estarían debatiendo la continuidad de Max Eberl

“En este momento, Max Eberl no sabe si tiene futuro en el club. Su contrato se extiende hasta 2027, y hay dos maneras diferentes de ver su situación. Cuando ves los partidos y observas al club desde fuera, es inevitable pensar que el Bayern está jugando muy bien”, afirman en el medio referenciado.

Sin embargo, explican: “Pero la visión de los directivos del Bayern es un poco diferente. Se preguntan si, tal vez, tuvo un poco de suerte con algunas decisiones. No hay confianza con la jerarquía, ya que Eberl no les cuenta todo cuando toma decisiones (...) No hay mucha confianza entre ambas partes. Algunos acuerdos tampoco fueron tan baratos como les hubiera gustado a los directivos del Bayern“.

Es una noticia que se da en Bayern Múnich previo al juego clave de la Bundesliga, este sábado 21 de marzo, cuando reciben a Unión Berlín por la fecha 27 de la Bundesliga. Una victoria bávara los acerca aún más al tan ansiado trofeo.

Habrá que esperar hasta el final de la temporada para conocer oficialmente qué ocurrirá con Max Eberl. No obstante, en caso de que Bayern Múnich siga con el ritmo que trae, y gane el triplete o más, sería complicado que la directiva bávara tenga argumentos sólidos para sacar a Eberl.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Preocupación en Bayern Múnich con Luis Díaz en medio: mensaje de Kompany llegó a la Selección Colombia

“También fichó a Luis Díaz cuando el Liverpool pensaba que quizás el jugador era demasiado mayor; el Bayern no dudó en ficharlo por 70 millones de euros (60,3 millones de libras”, recuerdan en Bayern Insider, mismo que acabó siendo un fichaje clave en el tridente de ataque que hoy tiene el cuadro de Múnich.