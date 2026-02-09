Increíble reacción del portero del Hoffenheim tras los tres goles de Luis Díaz: “Partido realmente bueno”

Pareciera que vive en otro planeta. El portero del Hoffenheim, Oliver Baumann, estuvo lejos de tener autocrítica y no cree en nadie o pasa desapercibido que Bayern Múnich les pasó por encima en el Allianz Arena, en partido por la fecha 21 de la Bundesliga.

Comenzando porque el show de Luis Díaz los destruyó por completo en el arco. Un poderoso triplete que le sirve a Lucho para aumentar su nombre en Europa y la confianza del técnico Vincent Kompany. Por si fuera poco, el guajiro provocó dos penaltis que le sirvieron a Harry Kane para llegar al número cinco en una noche mágica.

‘Manito’ con toda la autoridad posible, en una fecha que era clave para que Bayern Múnich saliera de la mala racha tras dos partidos sin ganar de forma consecutiva en la Bundesliga. Una goleada que cae en gran momento para el club bávaro, en un mes donde no tendrá Champions League y tampoco puede fallar en la Copa de Alemania.

Las palabras del portero de Hoffenheim tras la goleada

Oliver Baumann no bajó la cabeza y dijo que hicieron un partido bueno y que más allá de que jugaron con 10 jugadores gran parte del partido, cree que hicieron una buena tarea, ignorando el abultado marcador en el Allianz Arena.

“Aunque suene estúpido, hemos hecho un partido realmente bueno. Jugar con diez durante gran parte del partido fue duro. Pero lo superamos juntos y eso nos ayudará a seguir adelante. Estamos todos juntos. Somos resistentes y lo seguiremos siendo”, dijo Baumann post partido.

Tres goles que contrastan con las palabras de Baumann

A los 45+2′, Luis Díaz comenzó el show de magia que contrasta con las palabras del arquero del Hoffenheim. Lucho definió un contragolpe letal a favor del Bayern en compañía de Harry Kane. El inglés se vistió de asistencia y colocó a Lucho frente al arco para el 3-1 parcial tras los dos penaltis y avisaba que el segundo tiempo iba a ser mejor.

Sobre los 62′, Michael Olise se metió al área y asistió a Luis Díaz. La figura estelar de la Selección Colombia la empujó con calidad al fondo de la red y puso el 4-1, que ya lo colocaba como la gran figura indiscutida. Doblete hasta el momento y dos acciones donde estuvo involucrado en los dos primeros goles.

El show no paró ahí y llegó el tercero de Luis Díaz, luego de hacerse espacio entre los rivales y sacar un tiro de media distancia, imposible de atajar para el guardameta rival. La máxima figura de la noche. ¿Realmente fue bueno el partido del arquero del Hoffenheim?