Independiente Santa Fe dio golpe al mercado y fichó nuevo arquero: se lo robó al DIM

También hizo parte de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos de 2007 y la Copa Mundial sub 17 de ese año. El sudamericano de la categoría sub 20 en 2009 y 2011. En el torneo Esperanzas de Toulon en 2011, en el que el equipo nacional fue campeón, y ese mismo año llegó a cuartos de final de la Copa Mundial sub 20.