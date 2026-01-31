Indignación por fichaje de ‘influencer’ colombiano en equipo profesional: “qué vergüenza”

Una marea de críticas se han posado sobre el club venezolano, Real Frontera, luego de que dieran a conocer el fichaje oficial del creador de contenido colombiano, Ricardo Rincón, más conocido en redes sociales como el doble de ‘Vinícius Jr’.

Si bien al influencer se le ha visto ligado con el fútbol en el último tiempo, su carrera en el deporte no es profesional. Justo este es el motivo para la molestia generalizada en cabeza de la prensa, quien se ha mostrado incrédula por dicho anuncio avalado hasta por la Liga de Fútbol de Venezuela.

Elias López, periodista del medio Mundo un balón, fue quien puso la queja que se viralizó en redes sociales: “Sinceramente, no puedo creer esto. ¡Qué vergüenza para el fútbol venezolano!“.

“Un influencer, el imitador de Vinicius, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Real Frontera de la segunda división profesional de nuestro fútbol”, extendió en la novedad del balompié de Venezuela.

Dando ya su opinión sobre ese hecho, el comunicador considera la noticia como una falta de respeto con niños, jóvenes y generaciones que se han esforzado por llegar al balompié profesional, pero que por alguna razón se quedaron en el camino.

“Esta es sin duda una de las mayores vergüenzas y manchas en la historia de nuestro fútbol venezolano. Una falta de respeto total con muchos jugadores venezolanos y profesionales que día a día se trabajan y luchan por una oportunidad que cada vez es más difícil en nuestro fútbol”, zanjó.

También hubo una crítica hacia el ente que avaló y aplaudió que ese negocio hubiese llegado a buen puerto: “Sinceramente es inadmisible. Y encima, la liga de fútbol, la propia liga, el ente organizador, celebrando esta estupidez porque no tiene otro nombre que una estupidez”.

Aclarando que no es algo en contra del ‘Vini colombiano’, López fue duro al decir que por cuestiones como esa, era que Venezuela no avanzaba como nación en el fútbol y quedaba relegada de eventos como el Mundial 2026.

“Nosotros mismos nos metemos el pie. Por eso es que no avanzamos como fútbol. ¡Qué falta de respeto! Y no es nada personal contra él, porque no consumo su contenido, no me cae mal, no lo he visto jugar nunca al fútbol", explicó.

“Pero tú como equipo y como liga no puedes permitir esto, porque pierdes el poco prestigio que puedes tener el calificativo de fútbol profesional. O sea que el día de mañana cualquiera puede venir a jugar en el fútbol venezolano”, fue cómo cerró el video en el que se mostró indignado de la contratación de un jugador no profesional en un club profesional de su país.

Otras reacciones que se pudieron ver de esto estuvieron a cargo de jugadores como Marino Hinestroza, quien le escribió en el perfil a Rincón: “Bendiciones hermano”.

Entre tanto, el club que ahora lo acoge en territorio venezolano le ha dado un caluroso saludo: “¡Bienvenido a la familia REAL@vinicolombia_7, vamos con todo!“, le expresaron.