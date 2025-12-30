Deportes

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

El volante venezolano pasa las vacaciones en nuestro país, aprovechando el final de la temporada con Fluminense de Brasil.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

30 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
Yeferson Soteldo en el partido de Venezuela vs. Colombia por eliminatorias.
Yeferson Soteldo en el partido de Venezuela vs. Colombia por eliminatorias. Foto: Getty Images

Yeferson Soteldo, talentoso jugador venezolano, sorprendió a sus seguidores con un viaje a Colombia en plena recta final de sus vacaciones.

El volante creativo de 28 años se encuentra en la ciudad de Cali disfrutando de la Feria y conociendo los sitios turísticos de la capital vallecaucana.

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

Pero este viaje no sería solo de vacaciones, sino que estaría relacionado con un tema personal que abre posibilidad de desembarcar en el fútbol profesional colombiano en un futuro cercano.

De acuerdo al periodista Jaime Dinas, Soteldo recibió la invitación de América de Cali para conocer sus instalaciones en Cascajal y en medio de la visita le manifestaron su deseo de entablar negociaciones.

“Yeferson Julio Soteldo Martínez, jugador de Fluminense y la selección de Venezuela, está por estos días en Cali por un tema de tratamiento médico para una persona de su círculo familiar”, indicó. “América de Cali lo invitó a sus instalaciones, aprovecharon para persuadirlo y convencerlo de fichar en Liga BetPlay”.

Soteldo tiene contrato con Fluminense y su salida no sería nada fácil. “El tema es de 1 millón de dólares y arreglar con el equipo brasilero”, agregó.

Yeferson Soteldo ha sonado para jugar en Colombia por su cercanía con el país, sin embargo, es un jugador costoso que muy pocos equipos pueden pagar.

América de Cali tenía listo un fichaje de condiciones similares como Harold Santiago Mosquera, pero se le escapó a última hora por una oferta superior de Cerro Porteño en Paraguay.

Aunque hace unas horas se confirmó la llegada de Yeison Guzmán, el conjunto escarlata no quiso desaprovechar la oportunidad de manifestarle su interés a Soteldo.

Lo cierto es que el venezolano está cómodo en Fluminense y no contemplaría de momento un negocio para jugar en la liga colombiana.

Soteldo es un nombre habitual en las convocatorias de Venezuela y debería estar incluido en el proyecto camino al Mundial de 2030.

Cabe recordar que la vinotinto estuvo cerca de meterse al repechaje para la próxima cita orbital, pero cayó goleada contra Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Venezuela's Yeferson Soteldo reacts after his team's lost against Colombia during a World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)
Yeferson Soteldo reacciona a la eliminación de Venezuela Foto: AP

Soteldo, criticado en Venezuela

Yeferson Soteldo fue uno de los jugadores más criticados por la hinchada venezolana, que buscó culpables tras la dolorosa derrota en Maturín.

Días después se pronunció en sus redes sociales pidiendo perdón a todo el país.

“Me duele el pecho ver a la vinotinto tan cerca, pero aun así fuera de la Copa. Nos aferramos a ese hilo de esperanza en cada juego, vibrando con cada jugada, creyendo que esta vez sería diferente. El equipo mostró garra, unión y un talento que nos llenó de orgullo. Lucharon hasta el final, y luchamos con ellos, con el corazón en la mano”, dijo.

Soteldo agregó que “el dolor de la eliminación es amargo, pero lo que queda es la certeza de que este equipo está construyendo algo grande. No fue ate de las ahora, pero la semilla de la Copa fue plantada. Y nosotros, con el corazón roto, seguimos animando, soñando con el día en que Venezuela brille en el mayor escenario del fútbol".

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

