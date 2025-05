Indignación por gesto de Washington Aguerre en Medellín vs. Nacional: le caería dura sanción

¿Qué hizo Washington Aguerre contra Nacional?

Se repite el ‘caso Ceppelini’

“El problema con Cetré, no fue un problema, no fue una falta. Tuvimos una discusión y él se me acerca, tenía mal aliento y yo creo que estuve mal en hacer el gesto. Me ha molestado mucho que se hable de tema de racismo cuando hay que tener un buen concepto de lo que es racismo. Qué tiene que ver el mal aliento con el racismo, son cosas totalmente diferentes”, indicó el uruguayo en aquella oportunidad.