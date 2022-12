“Indignante”: así sufrió la prensa española la eliminación de España a manos de Marruecos

Un sinnúmero de reacciones ha generado el que ha sido el batacazo más fuerte en el Mundial de Qatar 2022. La eliminación de España, a manos de Marruecos, generó revuelo mundial y lágrimas en suelo español que añoraban con esta nueva generación de futbolistas, levantar su segundo título en la historia.

Tras 90 minutos y tiempos extras, donde tuvieron miles de oportunidades para llevarse el boleto a los cuartos de final, la selección ibérica no pudo en los penales, yéndose en cero gracias a la figura del arquero marroquí, Bono. Los errores de Carlos Soler, Sergio Busquets y Pablo Sarabia hicieron que miles de fanáticos y hasta la prensa española, sufrieran una de las derrotas más dolorosas en la historia.

Así por lo menos lo vivieron los panelistas del famoso programa español ‘El Chiringuito’, quienes relataron en vivo la tanda de penales y mostraron su reacción de tristeza tras la debacle en Qatar. Tras el cobro magistral de Hakimi que le dio el tiquete a cuartos, los periodistas aseguraron que esta eliminación fue “indignante”.

Por otro lado, el director de este programa, Josep Pedrerol, mandó sus felicitaciones a Marruecos, asegurando que “lo mereció”, con creces.

Aquí el relato

Luego de la eliminación, los periodistas no se guardaron nada contra el técnico Luis Enrique. “Es el máximo responsable. No me ha gustado la propuesta, un entrenador tiene que tener personalidad. No ha estado acertado”, dijo uno de ellos en el programa.

“No tenemos calidad en nuestros jugadores. No tienen jerarquía, los mediocres huyen. Ahora apoyaremos a la Argentina de Di María y Lionel Messi”, agregaron.

🙄 ❞𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑬𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆...❞



🤬 "¿Pero quiénes son estos jugadores? ¿QUIÉNES SON?"



⚡ @pibedale, en estado puro en #ChiringuitoSelección. pic.twitter.com/lWq6LmelIm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 7, 2022

La derrota sepulta a la prensa española

Dicen que ‘las palabras condenan al hombre’. Eso puede ser lo que le pasó a Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip.

El famoso estadista, en uno de los programas en los que trabaja, aseguró que en Qatar solo importan los equipos de Europa, desprestigiando así al resto de países.

“El Mundial es una Eurocopa más dos equipos de Sudamérica”, dijo @2010MisterChip en ESPN.Los internautas le piden a MisterChip dar la cara y tener más humildad. Incluso lo acusan de ser la mufa de España y de vivir un karma.

MisterChip no se ha pronunciado al respecto de sus declaraciones, ni siquiera convirtiéndose en tendencia en Twitter. El estadista solo emitió un trino en redes sociales opinando sobre la eliminación de España.

“RIDÍCULO HISTÓRICO DE ESPAÑA. 120 minutos y 3 penaltis. 0 goles”, dijo en redes sociales oficiales.

“El Mundial es una Eurocopa más dos equipos de Sudamérica”, dijo @2010MisterChip. Chaparrón de humildad. — José María Del Pino (@josemdelpino) December 6, 2022

Luis Enrique pone el pecho

Tras la derrota con Marruecos, el entrenador Luis Enrique puso frente a las críticas y no tuvo más remedio que aplaudir a su rival. “Han jugado su partido, les ha salido bien, han sido mejores que nosotros en la tanda de penaltis. Se felicita. Los niños tienen que aprender a perder también, independientemente de que lo merezcas o no”, analizó el técnico español.

“El fútbol es un deporte maravilloso, apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara, en cuanto a que un equipo puede ganar sin atacar. Marruecos ha atacado alguna vez y ha generado peligro, pero creo que hemos dominado el juego completamente”.

“Ha sido caprichoso el destino en la última jugada del partido de Pablo Sarabia que ha pegado en el poste, pero los penaltis nos han costado”, lamentaba Luis Enrique, recordando la ocasión más clara que tuvo la roja en los 120 minutos, más añadido, que duró el encuentro. “Yo escogí los tres primeros lanzadores, que eran los que consideraba, en el campo, los más especialistas, pero no hemos llegado ni al cuarto”, entonaba el ‘mea culpa’ del técnico asturiano, que también tuvo buenas palabras para el gran héroe de Marruecos.