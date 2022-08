Inicia la venta de boletería para el partido de la Selección Colombia en Estados Unidos

La Selección Colombia se alista para volver al ruedo con su nuevo timonel, el técnico Néstor Lorenzo. Ya dejando en el pasado la no clasificación al Mundial de Catar 2022, la Tricolor empezará un nuevo proceso camino a la Copa del Mundo de 2026, que organizarán en conjunto Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque ya está trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo, el trabajo del estratega argentino se empezará a ver cuando dé a conocer su primera convocatoria para su debut. El primer juego será un amistoso ante Guatemala, que está programado para el 24 de septiembre en New Jersey, Estados Unidos.

Dos días después, el 27 del mismo mes, la Tricolor se enfrentará en Santa Clara, Estados Unidos, a la selección de México para cerrar la doble fecha Fifa.

Sin duda alguna, el encuentro ante Guatemala marcará un antes y un después en esa nueva era de la Selección Colombia. Precisamente, este viernes se conoció información sobre este duelo amistoso, que se disputará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que la boletería ya está abierta. Dependiendo de la ubicación en el estadio, los precios de las entradas pueden oscilar entre los 55 y 350 dólares (aproximadamente entre 238.000 y 1′500.000 de pesos colombianos).

Comunicado de la FCF

“La organización del juego entre la Selección Colombia Masculina de Mayores y su similar de Guatemala, anunció el inicio de la venta de entradas al público.

Los boletos estarán disponibles desde hoy 5 de agosto a las 11 a.m. ET en preventa y a las 2 p.m. ET para el público en general en ticketmaster.com y establecimientos locales de costumbre.

Recordamos que el encuentro se llevará a cabo el próximo sábado, 24 de septiembre a las 7:30 p. m. ET en el Red Bull Arena en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey.

Red Bull Arena es la casa de New York Red Bulls en la Major League Soccer, que abrió sus puertas en el 2010 y cuenta con una capacidad de 25.189 espectadores”.

El pasado 14 de junio se llevó a cabo la presentación del nuevo entrenador de la Selección Colombia, quien tendrá la misión de clasificar al Mundial de 2026. En su primera experiencia internacional, Néstor Lorenzo decidió tomar el reto de dirigir a la Tricolor tras el fracaso de no ir a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Como entrenador, el estratega argentino solo ha dirigido un equipo en su carrera y fue a Melgar de Perú, del que estuvo a cargo entre diciembre de 2020 y julio de 2022. Ya conociendo que llegaría al banco del combinado cafetero, Lorenzo sacó campeón a esa escuadra antes de marcharse.

Como asistente técnico estuvo en distintos países, dado que hizo parte en las divisiones menores de la Selección Argentina, siendo desde ese entonces la mano derecha de José Néstor Pékerman. Cabe recordar que ocupó ese puesto en la absoluta albiceleste y en Colombia entre los años 2012 y 2018.

¿Cuándo saldrá la convocatoria?

Mientras Néstor Lorenzo se encuentra cumpliendo con sus deberes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio detalles sobre los próximos pasos del director técnico de la Tricolor.

Según Ramón Jesurún, en conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el nuevo entrenador entregará la primera convocatoria “unos siete u ocho días antes” del partido ante Guatemala.

“Nosotros efectivamente tenemos ya partidos concretados, firmados. El técnico no ha dejado de trabajar, en la logística, ha viajado a ver partidos, ha conversado con técnicos de acá”, agregó sobre el inicio de los trabajos del argentino.

Además, reveló que Néstor Lorenzo “tiene previsto un viaje la otra semana a Europa”, donde hablará con algunos jugadores del combinado cafetero. “Es importante tocar las fibras, el lado humano y buscar el compromiso que siempre han tenido”.