Deportes

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Harry Kane es otro de los jugadores del Bayern Múnich que no desaprovechó la oportunidad que brindaba el Heidenheim y llegó a los 100 goles oficiales en la Bundesliga de Alemania.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim.
Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Artillero letal. Olfato neto de gol. Tiene el arco pintado en su frente y muy pocas veces falla, además de su carácter de líder. Así es Harry Kane, delantero inglés que resultó ser otro punto a favor del mercado de pases del Bayern Múnich. Su fichaje cayó de maravilla en el gigante bávaro y su habilidad para definir complementa una idea de juego siempre al ataque.

Ante el Heidenheim, en juego por la fecha 15 y de visitante, Kane nuevamente hizo acto de presencia en la cancha no solo en la titular sino con otro gol para llegar a los 100 goles en su carrera en la Bundesliga con el Bayern Múnich (hizo el 4-0 final). El dato resulta letal y lo consolida entre los mejores del mundo al ver que lo logró en apenas 78 partidos jugados.

A su gran papel como delantero del Bayern se agrega su potencial como líder dentro y fuera de la cancha. Harry Kane es el hombre de confianza del técnico Vincent Kompany y su voz retumba en el camerino del equipo. El atacante estrella de la Selección Inglaterra dejó unas palabras tras el 4-0 ante Heidenheim que aumentan su sana autoridad en un club repleto de estrellas.

Luis Díaz con Harry Kane.
Luis Díaz con Harry Kane. Foto: FC Bayern via Getty Images

Michael Olise, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Serge Gnabry y Luis Díaz son algunas de esas figuras del Bayern Múnich que sienten el liderazgo de Harry Kane en el camerino y su poder para definir y seguir sumando tres puntos importantes en la búsqueda de asegurar el título de la Bundesliga lo más pronto posible.

Deportes

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Deportes

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Deportes

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Deportes

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Deportes

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Deportes

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

Deportes

Confirmada la respuesta a venta del Bayern Múnich de Luis Díaz a Barcelona: es oficial

La reacción de Harry Kane tras una nueva victoria del Bayern

Este partido ante Heidenheim cerró el año natural de competencia del Bayern y ahora los jugadores entrar en un período de vacaciones que es clave pensando en los objetivos del año entrante que tocarán su punto más alto en apenas el primer semestre. La Copa Alemania, Bundesliga y Champions League son las coronas que se esperan y Harry Kane se mentaliza en ello antes de la concentración con Inglaterra para el Mundial 2026.

Harry Kane celebra la victoria contra el Heidenheim.
Harry Kane celebra la victoria contra el Heidenheim. Foto: Getty Images

“¡Terminando el año por todo lo alto! Gran actuación hoy para culminar un brillante comienzo de temporada. A título personal, estoy encantado de liderar a los chicos como capitán y alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. Es hora de recuperarnos de las vacaciones de invierno y volver a empezar en 2026”, dijo Harry Kane en la red social X apenas finalizó el partido contra Heidenheim.

Palabras que tocan las fibras de Lucho. El gran líder habló y trazó que el descanso será fundamental para recuperar y es claro que Kane se siente orgulloso de liderar a un grupo de jugadores donde el guajiro es fundamental. Ambos podrían cruzarse en el Mundial 2026.

Mas de Deportes

Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim.

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Luis Díaz con Harry Kane.

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Jhon Jáder Durán profesó su amor por un club grande del FPC

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano.

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Linda Caicedo guío el triunfo en el estreno de la Copa de la Reina para Real Madrid.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Noticias Destacadas