Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Artillero letal. Olfato neto de gol. Tiene el arco pintado en su frente y muy pocas veces falla, además de su carácter de líder. Así es Harry Kane, delantero inglés que resultó ser otro punto a favor del mercado de pases del Bayern Múnich. Su fichaje cayó de maravilla en el gigante bávaro y su habilidad para definir complementa una idea de juego siempre al ataque.

Ante el Heidenheim, en juego por la fecha 15 y de visitante, Kane nuevamente hizo acto de presencia en la cancha no solo en la titular sino con otro gol para llegar a los 100 goles en su carrera en la Bundesliga con el Bayern Múnich (hizo el 4-0 final). El dato resulta letal y lo consolida entre los mejores del mundo al ver que lo logró en apenas 78 partidos jugados.

A su gran papel como delantero del Bayern se agrega su potencial como líder dentro y fuera de la cancha. Harry Kane es el hombre de confianza del técnico Vincent Kompany y su voz retumba en el camerino del equipo. El atacante estrella de la Selección Inglaterra dejó unas palabras tras el 4-0 ante Heidenheim que aumentan su sana autoridad en un club repleto de estrellas.

Luis Díaz con Harry Kane. Foto: FC Bayern via Getty Images

Michael Olise, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Serge Gnabry y Luis Díaz son algunas de esas figuras del Bayern Múnich que sienten el liderazgo de Harry Kane en el camerino y su poder para definir y seguir sumando tres puntos importantes en la búsqueda de asegurar el título de la Bundesliga lo más pronto posible.

La reacción de Harry Kane tras una nueva victoria del Bayern

Este partido ante Heidenheim cerró el año natural de competencia del Bayern y ahora los jugadores entrar en un período de vacaciones que es clave pensando en los objetivos del año entrante que tocarán su punto más alto en apenas el primer semestre. La Copa Alemania, Bundesliga y Champions League son las coronas que se esperan y Harry Kane se mentaliza en ello antes de la concentración con Inglaterra para el Mundial 2026.

Harry Kane celebra la victoria contra el Heidenheim. Foto: Getty Images

“¡Terminando el año por todo lo alto! Gran actuación hoy para culminar un brillante comienzo de temporada. A título personal, estoy encantado de liderar a los chicos como capitán y alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. Es hora de recuperarnos de las vacaciones de invierno y volver a empezar en 2026”, dijo Harry Kane en la red social X apenas finalizó el partido contra Heidenheim.

Palabras que tocan las fibras de Lucho. El gran líder habló y trazó que el descanso será fundamental para recuperar y es claro que Kane se siente orgulloso de liderar a un grupo de jugadores donde el guajiro es fundamental. Ambos podrían cruzarse en el Mundial 2026.