Inteligencia artificial dijo quién ganará y cuál será el marcador de Brasil vs. Argentina

La tranquilidad se refleja en las palabras de Lionel Scaloni, que le restó importancia al hecho de haber perdido por primera vez luego del título conseguido en Lusail. “A nadie le gusta perder, está clarísimo, somos los primeros que queremos recuperarnos. A veces incluso perdiendo las formas son importantes. El equipo no hizo un buen partido, pero nunca dejó de seguir intentando empatar y se rescata eso más allá de perder. El equipo compitió y eso me deja tranquilo ”, declaró.

La respuesta del cuerpo técnico argentino serán algunos cambios en el once titular, aunque la fórmula no cambiará mientras Lionel Messi siga siendo el comandante del ataque. “Hay que acostumbrarse a que puede pasar, es así. Si hay cambios que va a haber algunos no será por rendimiento. Me han demostrado a lo largo de estos partidos que el rendimiento es parejo y no por jugar bien o mal un partido vamos a cambiar”, dijo.