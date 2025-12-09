Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

Irán y Egipto, que se enfrentarán en el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos en junio, rechazaron que ese partido se dedique a la comunidad LGBTQ+, como desean los organizadores locales, incluida la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson.

Irán, que clasificó al Mundial en marzo pasado, tendrá como adversarios en el Grupo G a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, según determinó el sorteo realizado el 5 de diciembre en Washington, donde asistió el presidente estadounidense, Donald Trump.

El encuentro contra Egipto, que se llevará a cabo en Seattle, ciudad estadounidense con una importante comunidad homosexual, ha sido designado como el “partido del orgullo LGBTQ+”, según varios medios locales, que afirman que la decisión era anterior al sorteo. Esto forzó la reacción desde otros continentes.

Jugadores de Irán celebran un gol contra Emiratos Árabes en la Copa de Asia. | Foto: Getty Images

“Es una decisión irracional que favorece a un grupo en particular. Irán y Egipto nos oponemos a esta decisión”, criticó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, citado por la agencia de noticias Isna.

Irán y Egipto se oponen férreamente al “partido del orgullo” en el Mundial 2026

La televisión estatal iraní indicó que Irán “impugnará” esta decisión ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). En virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en el país asiático y en algunos casos pueden ser castigadas con la pena de muerte.

Mujeres iraníes se reúnen para apoyar a la Selección Irán en un partido durante las Eliminatorias de Asia en el Estadio Azadi. | Foto: Getty Images

Por su parte, la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) comunicó que había enviado una letra oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, rechazando “en términos absolutos” cualquier actividad vinculada al apoyo LGBTQ+ durante el partido.

La homosexualidad no está explícitamente prohibida en Egipto, pero a menudo se castiga mediante leyes formuladas de manera vaga que prohíben la “depravación”. La Federación egipcia se respalda en los estatutos de la FIFA sobre neutralidad política y social, argumentando que los partidos no deberían ser utilizados para promover causas “sensibles o de naturaleza controvertida”.

Irán jugará en suelo estadounidense en el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Irán en una Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Irán y Estados Unidos, que alguna vez fueron aliados cercanos, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán después de la Revolución Islámica.