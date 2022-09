Iván Mejía “destrozó” en redes sociales a reconocido periodista y exfutbolista argentino

Iván Mejía Álvarez, a pesar de estar retirado del oficio de la comunicación de manera profesional, sigue siendo uno de los periodistas deportivos más respetados del país. El vallecaucano cuenta con más de 513 mil seguidores en su cuenta personal de Twitter, en la que casi a diario está dando sus opiniones acerca del fútbol, deportes y actualidad nacional.

Con un característico estilo crítico y a veces hasta un poco más, Mejía no tiene reparo en decir lo que piensa, y así mismo ofender, si es necesario, a las personas que no considera de su agrado. Fue así como en las últimas horas publicó un mensaje en Twitter, en el cual descalificó al periodista argentino y exfutbolista del Real Madrid Enrique Ernesto Wolff, más conocido por todos como ‘Quique’ Wolff.

Todo surgió porque el periodista Christian Lozano hizo una crítica, a manera de humor, sobre el exfutbolista argentino en su cuenta persona de Twitter, manifestando que los narradores de ESPN daban muchos aportes a la transmisiones de los partidos de fútbol, mientras que Wolff solo respondía “Mirá vos”, una característica frase del exjugador de Real Madrid.

A lo que inmediatamente Iván Mejía Álvarez decidió responder: “Un ‘boludo’ total, desinformado y sin análisis. El peor de ESPN”, comentario que rápidamente dividió a los seguidores del excomentarista deportivo, ya que ‘Quique’ Wolff tiene muchos seguidores en Colombia, pues por más de 20 años ha estado trabajando en programas dedicados al fútbol en el canal deportivo ESPN.

Es un bóludo total, desinformado y sin análisis. El peor de ESPN. https://t.co/lXra5OCV4z — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) September 19, 2022

Sin embargo, fueron muchos los usuarios de la red social “del pajarito” que acompañaron los comentarios del periodista caleño; muchos creen que el argentino ha vivido tantos años siendo una de las figuras principales del canal deportivo, gracias a su carrera futbolística y a su amabilidad con todas las personas, pero no gracias a sus conocimientos deportivos y a sus aportes a las transmisiones de fútbol, donde en redes sociales es muy criticado por hacer comentarios sencillos y sin mucho análisis.

“Gol, juep...”: celebración de Dorlan Pabón causó el repudio de Carlos Antonio Vélez

La más reciente jornada del fútbol colombiano permitió ver uno de los duelos más atractivos del balompié nacional, protagonizado por los dos equipos verdes del país, Atlético Nacional y Deportivo Cali, ambos con un presente poco favorable, pero que veían en la previa de este juego la oportunidad de ganar y renacer en su duro momento.

Quien sacó al final de los 90 minutos la victoria fue el local en el Atanasio Girardot, el cual no dejó pasar mucho tiempo de iniciado el juego para dar el primer golpe y encaminar el triunfo ante su gente. El primero bajo la nueva dirección técnica de Pedro Sarmiento en la escuadra verdolaga.

El triplete de tantos fue obra de Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román. Sobre el segundo tanto, hubo en la celebración una situación captada por la transmisión, la cual dejó ver al anotador decir en una manera de desahogo la frase: “Gol, juep...”. Esta fue analizada y condenada este lunes por Carlos Antonio Vélez en su programa matutino Palabras Mayores.

Vélez, siempre atento y crítico de aquellas situaciones con las que no está de acuerdo, se pronunció en primera medida buscando una solución para erradicar dichas palabras de los terrenos de juego: “Por qué no empezamos una campaña, porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha. Las familias. Empecemos una campaña para evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre, escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas”.

Como “desastre” calificó el actuar de Dorlan Pabón: “Esto no le queda bien ni a usted, Pabón [Dorlan], ni a ningún otro. A mí no me parece, aunque sea nuestro idioma coloquial, que es un desastre, pero igual no tiene sentido”.

Siguiendo con su crítica, señaló que el fútbol debería servir para emitir un mensaje positivo y “no para estar mandando un mensaje que generalmente es equivocado”.

Para finalizar, intentando entender la razón por la que el jugador decidió emitir esa expresión, el comunicador agregó que “si tiene algo que reclamar, hágalo de manera silenciosa y no de manera pública”.