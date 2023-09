Iván Mejía no se calla y lanza picante comentario sobre los presuntos amaños en la Liga Betplay

Pero no todos se guardan su dardo y ese es el caso de Iván Mejía, que desde su ya prolongado retiro de los medios, lanzó un picante comentario al respecto del tema. “Hmmm, desconfía y acertareis”, escribió el experimentado comentarista en su cuenta oficial, citando una publicación en la que se mencionaba una “tendencia muy rara” a la goleadas de las últimas fechas.

Esta no es la primera vez que Iván Mejía sugiera algo al respecto, pues en 2021 ya había levantado su voz por cuenta del polémico ascenso del Unión Magdalena a primera división, luego de remontar un partido ante Llaneros en Villavicencio sobre los minutos finales.

Profunda preocupación en Sudamérica

En el fútbol colombiano han existido denuncias al respecto por parte de entrenadores, sin embargo, ninguna investigación ha prosperado al no tener pruebas contundentes que puedan demostrar una red de amaño en contra de clubes o futbolistas.

En mayo de este año, el técnico Alejandro Guerrero, entonces a cargo de Boca Juniors de Cali, denunció en rueda de prensa su inconformidad por la situación que, según él, se presenta en la segunda división. “Yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, el mejor técnico del mundo, pero la situación de los amaños de los partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos”, dijo.

“Desafortunadamente son situaciones que ya no las podemos controlar, no me estoy inventando nada. El presidente del equipo les puede manifestar lo mismo que yo les estoy hablando en este momento. Son cosas extrafutbolísticas y que desafortunadamente han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mía”, completó.