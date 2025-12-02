James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

En la noche de este martes, 2 de diciembre de 2025, se hizo viral un video en redes sociales.

La cuenta en X de Mundo Cardenal posteó un video y allí se ve cómo le pasan un celular a James Rodríguez para hablar, por videollamada, con una figura de Independiente Santa Fe.

Ese jugador del león es Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de 34 años e indispensable en el último título cardenal. Fue una de las grandes figuras en el arco y sus atajadas aportaron para que Santa Fe ganara la décima estrella.

Andrés Mosquera Marmolejo, figura de Santa Fe. | Foto: NurPhoto via Getty Images

James Rodríguez vio partido de Santa Fe en cuadrangulares

En el video se observa cómo James Rodríguez tiene una larga charla con Mosquera Marmolejo. Dialogaron de varias cosas y entre ellas el capitán de la Selección Colombia le confesó al portero que vio a Santa Fe en cuadrangulares.

“Ahí vi el partido de hace cuatro días, tres días (…) bueno, atacan bien”. Esto último se presume que hace referencia a Deportes Tolima.

Leones y pijaos se vieron en dos partidos seguidos, primero en Bogotá (25 de noviembre) y luego en Ibagué (29 de noviembre). Ambas fueron victorias para Tolima.

CHARLA ENTRE JAMES ⚽️ Y MARMOLEJO 🧤 El 10 de la Selección Colombia no pudo evitar la alegría de hablar con el arquero de Santa Fe, quien no quería dejar de saludarlo desde la concentración del equipo.

James Rodríguez no dudó en confesar que vio el último partido del expreso.



James Rodríguez no dudó en confesar que vio el último partido del expreso. pic.twitter.com/64sFAKwMxr — Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) December 3, 2025

El diálogo entre los dos continuó. James y Marmolejo mencionaron los cuadrangulares, y quienes estaban presenciando el momento no dudaron en mostrar sorpresa por la interacción.

¿Hay lugar para Mosquera Marmolejo en Selección Colombia?

James Rodríguez ya es un fijo de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Es capitán y, si todo sale dentro de lo planeado, uno de los intocables de Lorenzo de cara a la venidera copa del mundo.

Sin embargo, en los últimos meses se ve un debate en redes sociales. Hinchada y prensa se preguntan si Andrés Mosquera Marmolejo está para vestir el buzo Tricolor, pero Lorenzo no lo ha convocado.

En la posición pelea con Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina y Kevin Mier. Sin embargo, este último se recupera de una delicada lesión que lo dejará varios meses fuera de las canchas.