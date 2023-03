James Rodríguez no apareció ni en el banquillo para el partido Japón vs. Colombia, ¿que le pasó?

Al terreno de juego del Estadio Yodoko Sakura sallieron 22 de los 24 convocados por Néstor Lorenzo a calentar, previo al juego con Japón. Los ausentes, Juan Fernando Quintero, desconvocado desde el fin de semana, y James Rodríguez, quien al parecer no le alcanzó físicamente.

El volante 10 no terminó uno de los entrenamientos previos al partido y debió hacer trabajo diferenciado. Se hablaba de una molestia muscular. Sin embargo, Néstor Lorenzo el día anterior al partido había dicho que la única ausencia sería Juan Fernando Quintero. De resto, todos estaban habilitados.

“No disponible, el único es Juanfer que siguió con la molestia con la que vino, se le hizo un estudio más sutil, una resonancia magnética. Él vino con una tomografía computada donde no acusaba ningún tipo de lesión, pero tenía el dolor al correr y no se le iba. El cuerpo médico mandó a hacer esa resonancia y le salió un edema óseo intramedular, no sé bien el término. Eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente. Lamentablemente, no está disponible, porque necesita reposo para que no le duela”, dijo el técnico sobre la situación de Juan Fernando Quintero.

Colombia formó con Camilo Vargas; Daniel Muñoz; Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí; Deiver Machado; Matehus Uribe y Kevin Castaño; Jhon Arias, Jorge Carrascal: Jhon Jader Durán y Rafael Santos Borré.

James y Quintero durante un entrenamiento de Colombia en Seúl - Foto: FCF

Formación de la Selección Colombia para enfentar a Japón.#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/2D5NjJ7GcL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 28, 2023

James no apareció ni entre los suplentes que tenía a Montero, Vásquez, Mosquera, Pérez, Cuesta, Mojica, Veslásquez, Palacio, Borrero, Valoyes y Falcao.

Rodríguez, entonces, fue a la tribuna en el pirmer tiempo, después de que él mismo subiera fotos de lo que parecía ser el último entrenamiento e incluso firmando autógrafos afuera del hotel de concentración.

Cabe recordar que James en Olympiacos manifestó una “pequeña molestia” en la pantorrilla. Reapareció para el duelo con Volos NFC en el que su equipo ganó 3 a 0 en duelo válido por la Superliga. Incluso, James asistió al gol de Bakambú, que fue el segundo del compromiso.

No estuvo contra AEK Atenas, Levadiakos, Panathinaikos y Lamia. Es decir, el colombiano estuvo del 13 de febrero al 19 de marzo ausente por esa molestia física.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado de la Selección o el club de James Rodríguez que determine lo que le pasó al volante de la liga en Grecia, quien brilló por su ausencia.

James Rodríguez no jugó en el partido contra Japón. - Foto: Federación colombiana de fútbol

Colombia le empata a Japón con gol de Durán y remonta con gol de Borré

La Selección Colombia volvió a sufrir en el comienzo de un partido amistoso. Al igual que ante Corea del Sur, la Tricolor comenzó abajo en el marcador en el compromiso ante Japón, en los primeros minutos.

Cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 2, Kaoru Mitoma venció el arco custodiado por Camilo Vargas. Lo hizo de cabeza, tras un centro al área de Hidemasa Morita, jugador del Sporting Lisboa (Portugal), que tomó durmiendo a la zaga defensiva cafetera.

Kaoru Mitoma Goal for Japan ⚽️ pic.twitter.com/XVP3OEuIdG — 🇵🇱💙 (@KvaraThings) March 28, 2023

En la anotación quien se vio comprometido fue Daniel Muñoz, jugador del Genk (Bélgica), que volvió a figurar como titular en la banda derecha, aunque la zaga defensiva en general lució desacomodada: la complementaron Deiver Machado, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez.

En el segundo compromiso de la gira asiática, Néstor Lorenzo apostó por lo que al parecer es una nómina mixta, con Kevin Castaño, Matheus Uribe, Jorge Carrascal y Jhon Arias en el mediocampo, y Rafael Santos Borré y Jhon Jader Durán en la delantera.

Al minuto 32, Deiver Machado salió en velocidad por su banda y puso un gran centro para que Jhon Jader Durán llegara desde atrás en el área y anotara su primer gol en la Tricolor de mayores.

En el minuto 62, Davinson Sánchez le dejó un balón a Daniel Muñoz que sirvió de lanzador del balón por el que picaron Jhon Jader Duran y Jhon Arias. El jugador del Aston Villa quedó tendido en el área, pero Durán intentó picar el balón. En el rechazo, Rafael Santos Borré aprovechó y marcó un golazo de chilena.

Borré salió 10 minutos después de su anotación para darle paso a Falcao y a su llegada al banco, James lo recibió para felicitarlo. Estaba junto a Lorenzo y Amaranto Perea.