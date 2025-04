James Rodríguez no pudo hacer nada: decisión arbitral afectó a León ante Cruz Azul

En Cruz Azul fue titular el defensa central cafetero Willer Ditta. Kevin Mier, portero también de origen colombiano, que es habitualmente inicialista, no estuvo en esta escuadra ni en el banco por una enfermedad.

No hubo cara a cara entre Kevin Mier y James Rodríguez: enfermedad impidió el duelo

León hacía todo lo posible por resistir la embestida del rival, pero no logró conseguir su objetivo, pues al 90+3 Gabriel Matías Fernández estampó el 2 a 1 final a favor de Cruz Azul. Fue un muy duro resultado para la ‘fiera.’

Aunque no tuvo un mal partido, cabe mencionar que James Rodríguez no pudo hacer mucho para Club León, pues no tuvo ningún aporte con gol o pase gol.