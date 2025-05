También habló sobre la eliminatoria ante Cruz Azul por la Liguilla MX. “No podría calcular y sonaría excusa por la eliminatoria. La eliminatoria se definió en las áreas, Cruz Azul es un equipo contundente y nosotros no pudimos concretar las que tuvimos. No sé exactamente si el impacto ha sido anímico. Ha sido una mala noticia, pero no creo que las explicaciones futbolísticas pasen por ahí”, aseguró.