James Rodríguez se perdió el clásico de Grecia entre Olympiacos y Panathinaikos, ¿qué pasó con el colombiano?

Este sábado, Olympiacos recibió al Panathinaikos en el estadio Karaiskakis por la fecha 24 de la liga de Grecia, duelo de vital importancia para ambas escuadras en el camino al título de la temporada 2022/23. Además de ser el clásico histórico del fútbol griego, este encuentro podía definir el futuro de estos equipos en el campeonato.

El partido no provocó muchos cambios en la tabla de posiciones, pues terminó en empate sin goles. Eso sí, el resultado favoreció más al Panathinaikos porque sacó un punto en su visita al equipo de la ciudad de El Pireo y se afianzó como único líder de la primera división de Grecia.

Este partido no contó con la presencia de James Rodríguez, quien se perdió su segundo partido consecutivo después de haber marcado doblete el lunes 13 de febrero en la victoria 6-1 sobre Panitolikos. Después de ese juego, el volante colombiano se perdió el juego de visitante ante Lamia, que terminó el triunfo 0-3 a favor del equipo del cafetero.

James Rodríguez llegó a su quinto gol en esta temporada con Olympiacos. - Foto: Olympiacos FC

Ahora, el mediocampista de 31 años no apareció entre los convocados para este juego tan importante en la temporada. Aunque se pensó que estaría en la lista de jugadores llamados por el técnico Míchel González, a última hora quedó por fuera y todo indica que habría recaído en una lesión.

“El Olympiacos no podrá contar con James Rodríguez en el gran derbi ante el Panathinaikos. Se quedó fuera del partido porque ayer (viernes) presentó molestias físicas en el último entrenamiento. Quería jugar, pero no pudo terminar la práctica”, informó el medio griego To10.GR.

Always turn a negative situation into a positive situation. 🎯⚡️ pic.twitter.com/khUbFnjAXP — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 29, 2023

El deseo de James era estar en el partido y por eso tuvo este sábado antes del partido una nueva “consulta con el cuerpo médico para hacerse un último test”, pero, “desafortunadamente, tampoco lo logró” pasarlo.

La lesión del internacional colombiano sería en los isquiotibiales, molestia física de la que se pensó se había recuperado en la semana al cumplir con los trabajos a la par de sus compañeros.

James se ha convertido en el eje del juego para su equipo - Foto: Olympiacos FC

Ahora, se está a la espera de un nuevo reporte médico sobre la situación de James Rodríguez, quien en lo corrido de su temporada registra 1.314 minutos disputados en 17 partidos de liga, 16 de ellos como titular, y ha marcado cinco goles.

Con la igualdad de este sábado, Olympiacos quedó en la tercera posición de la tabla de posiciones con 50 puntos, a cinco del líder Panathinaikos. En el segundo lugar, con un partido menos, está AEK Atenas, que en esta jornada derrotó 2-0 al Asteras Tripolis y llegó a 53 unidades.

Después del partido, Olympiacos sacó un comunicado en el que, una vez más, dejó ver su malestar con el arbitraje y aseguró que se cometieron errores del colegiado portugués Joao Pedro Silva, quien habría interferido en el resultado con sus decisiones.

“Este campeonato es uno de los campeonatos más corruptos y depravados de todos los tiempos y todos lo saben excepto quizás el gobierno griego”, expresó el club en su página web oficial.

“¡Árbitros en el césped y en el VAR que controlan las fases para hacer una injusticia al OLYMPIACO y favorecer a sus adversarios! Esta vez descubrieron fueras de juego, faltas que no existían, tarjetas que se regalaban... ¡La próxima vez encontrarán otra cosa! Ahora toda Grecia sabe lo que ha pasado. Seguiremos con una sonrisa amarga para darlo todo hasta el último partido”, agrega la notificación.

Evangelos Marinakis junto a James Rodríguez el día de su presentación. - Foto: Olympiacos FC

Antes del juego, al ser recurrentes los errores arbitrales, el presidente del Olympiacos, Evangelos Marinakis, envió una carta amenazante al comité de árbitros, buscando que se eligiera un árbitro extranjero para evitar posibles “robos” en el clásico por la fecha 24 del campeonato local. Su pedido fue aprobado, pero una vez más hay malestar.

Marinakis recordó en su misiva lo sucedido en el primer partido entre ambos esta temporada. “Usted sabe muy bien que el partido de la primera ronda entre los dos equipos estuvo marcado y finalmente determinado por las decisiones inaceptables de un árbitro completamente inepto y malo, que no solo alteró el resultado de ese partido sino también la clasificación general de la liga”.

“Le recomendamos evitar excusas ridículas de que supuestamente estos árbitros no pueden venir por obligaciones, o por gastos, etc. En años anteriores, los árbitros extranjeros de primer nivel no tenían menos obligaciones ni eran menores sus costos de apelación. Y, sin embargo, vinieron a Grecia y gestionaron los partidos de liga con normalidad”, agregaba la carta.