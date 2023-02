El Olympiacos de James Rodríguez destapa escándalo en Grecia; reclaman robo en la liga

James Rodríguez trabaja contra el reloj en busca de recuperarse para un clásico ‘caliente’ frente a Panathinaikos este sábado. Las puertas del estadio Georgios Karaiskakis se abrirán para recibir al máximo rival, que además es el líder de la Superliga de Grecia con apenas 5 puntos de diferencia sobre los rojiblancos.

Esta será la segunda vez que se enfrenten en la presente temporada. El primero fue en noviembre de 2022, cuando los ‘verdes’ no habían perdido ni un partido en todo el campeonato y Olympiacos estuvo cerca de ser el primero en sacarles una victoria en su campo.

El cuadro de El Pireo marcó a los 83 minutos a través de Pep Biel, pero al minuto 13 de añadido, después de una gran polémica, el árbitro decretó un penal a favor de Panathinaikos que igualó todo, manteniendo vigente el invicto de los locales.

Por supuesto esa decisión, apoyada en el aviso del VAR, generó gran revuelo entre dos clubes que han sido rivales históricos no solo en el fútbol, sino también en el baloncesto, deporte que despierta gran pasión entre los griegos. La dirigencia de Olympiacos señaló de corrupto al juez central Jacob Kellett, dejando abierta una lucha que se revivirá este sábado desde la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

James fue titular aquel 6 de noviembre en el clásico griego - Foto: @OlympiacosFC

Después del parón por el Mundial, Panathinaikos empezó a perder partidos y sus máximos rivales se acercaron al punto que hoy solo los separan 5 puntos. El Trifylli se encuentra primero con 54 unidades y Olympiacos es tercero con 49, en el medio está el AEK de Atenas con 50, siendo el club que podría salir beneficiado de esta ‘batalla’ en el Karaiskakis.

Es por eso que esta nueva edición del clásico helénico cobra importancia máxima, pues una victoria del equipo de James Rodríguez los dejaría a tiro de poder alcanzar la cima en las dos fechas restantes. En cambio, un triunfo de los verdes dejaría casi sentenciado el título de liga.

James durante un calentamiento con Olympiacos - Foto: @OlympiacosFC

Ante ese panorama, el presidente Evangelos Marinakis, mandamás del cuadro de El Pireo, ha enviado una carta amenazante al comité de árbitros, buscando que se elija a un árbitro extranjero para evitar posibles “robos” en el clásico por la fecha 24 del campeonato local.

“Insistiendo en nuestro firme e inquebrantable deseo hasta el día de hoy de que los clásicos de la liga se desarrollen en las mejores condiciones posibles, les invitamos una vez más a nombrar un árbitro extranjero de la categoría élite de árbitros de la Uefa entre los seis (6) mejores europeos”, advierte la carta dirigida al director del comité, Steve Bennett.

Marinakis recordó en su misiva lo sucedido en el primer partido entre ambos esta temporada. “Usted sabe muy bien que el partido de la primera ronda entre los dos equipos estuvo marcado y finalmente determinado por las decisiones inaceptables de un árbitro completamente inepto y malo, que no solo alteró el resultado de ese partido sino también la clasificación general de la liga”, sentencia el presidente de Olympiacos.

“Le recomendamos evitar excusas ridículas de que supuestamente estos árbitros no pueden venir por obligaciones, o por gastos, etc. En años anteriores, los árbitros extranjeros de primer nivel no tenían menos obligaciones ni eran menores sus costos de apelación. Y, sin embargo, vinieron a Grecia y gestionaron los partidos de liga con normalidad”, agrega la carta.

Evangelos Marinakis es el mandamás del Olympiacos griego - Foto: Olympiacos FC

La dirigencia de Olympiacos termina diciendo que si el comité arbitral no cumple con esta petición, los harán, tanto a la organización como a Bennett, responsables “de la absoluta banalización del campeonato griego de Superliga”.

Esta carta ha desatado aún más polémica en torno al partido de este sábado, para el que se espera que James sea titular, aunque depende de cómo evolucione de su problema muscular en las próximas horas previas al compromiso liguero.