James Rodríguez sentencia su futuro: cerró acuerdo económico y estampó la esperada firma

La última oportunidad

Esta misma semana, el volante cucuteño habló de los momentos vividos como jugador de São Paulo. “A veces se dan las cosas bien y otras mal, fue una experiencia buena, me dejó aprendizajes, yo de lo malo siempre aprendo mucho, siempre quise jugar, pero cuando no se dan las cosas hay que dar un paso al costado”, declaró en una transmisión de Twitch junto a Pelicanger, streamer antioqueño.

“Al principio bien, me querían ver jugar, pero se recibía mucho hate (odio), a mí me motiva que me den hate, hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer”, reconoció.