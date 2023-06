James Rodríguez, sin equipo pero con ‘sabor’: el baile en medio de un entrenamiento con el que sorprendió en Instagram

James Rodríguez continúa sin confirmar su futuro deportivo, pero no la pasa nada mal. Desde la salida del Olympiacos, ha estado pendiente de sus negocios en Colombia y se ha reunido con figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pese a que el cucuteño no tiene club aún para la siguiente temporada, aunque pesos pesados del continente como el Botafogo se han mostrado interesados en contar con sus servicios, sigue entrenando para estar a tope. Eso sí, se le ve divertido, lejos del estrés de los últimos equipos en los que militó y poco brilló: Everton y Al-Nassr, además del conjunto Pireo.

James Rodríguez pasó de más a menos con Olympiacos. - Foto: Foto: Twitter - Olympiacos

Este 28 de junio, por ejemplo, sorprendió a sus más de 50 millones de seguidores en Instagram con un video de una sesión de entrenamiento.

El talentoso volante creativo no solo realizó ejercicios para el tren superior, sino que lo hizo mientras bailaba a ritmo de la canción Celebration, de Kool & The Gang. Luego de interpretar unos fragmentos de la canción, habló en inglés: “Let’s go, come on”.

En cuanto a la publicación, la cerró con el comentario: “Focused”.

James, ¿rumbo a la Kings League?

La única certeza de James Rodríguez hasta el momento es que jugará en la Kings League. El 12 de abril, Sergio Kun Agüero, uno de los streamers que tiene equipo en el torneo organizado por Kosmos, empresa de la que es copropietario Gerard Piqué, afirmó que contará con James Rodríguez en su plantilla.

El exjugador de la selección de Argentina contó: “James, hablé y va a jugar Kunisports, lo anuncio. Cuando estuvo en Miami le hablé y acordamos”.

Valga recordar que en este momento se está disputando la segunda temporada de la Kings League, un torneo de fútbol 7 en el que participan 12 equipos cuyos dueños son streamer o exfutbolistas, como el guardameta español Iker Casillas.

James Rodríguez está sin equipo desde su salida de Olympiacos - Foto: REUTERS /// Getty Images

En cuanto a la primera temporada de la Kings League, llamó la atención por convocar a figuras como Ronaldinho y llenar el Camp Nou en la final, a la que Piqué llegó en helicóptero.

Por el lado de James, ha estado en Colombia en los últimos días para estar pendiente del restaurante que abrió en un exclusivo sector de Bogotá, Arrogante, y para visitar una de las sucursales de Café Dos Molinos, en el centro comercial Portal 80.

Eso sí, de fútbol nada, razón por la que no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los más recientes partidos amistosos de la Selección Colombia.

Se reencontraría con Piqué

James se convertiría en el primer futbolista profesional colombiano que ficha por la novedosa liga, pues hasta ahora solo se tiene en las cuentas a Steven Rodríguez Zea, jugador aficionado de 20 años, que fue elegido como jugador del draft para Ultimate Móstoles y ahora juega en el Rayo de Barcelona.

Más allá de eso, la principal noticia sería su reencuentro con Gerard Piqué, con quien compartió como rival en los clásicos españoles.

“Bueno, con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”, dijo en entrevista exclusiva con este medio.

James Rodríguez y Piqué, unidos por la Kings League. - Foto: Getty Images e Instagram: @3gerardpique

Vicky Dávila, directora de SEMANA, le aclaró al cucuteño que tampoco esperaba que hablará mal de él y James no tardó en contestar. “Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”, afirmó.

Al respecto de la polémica entre Piqué y Shakira, James solo se remitió a decir que no le gustaron las canciones dedicadas por la colombiana tras la ruptura. “No me tramaron. No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso. Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere”, completó.