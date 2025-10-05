Suscribirse

James Rodríguez tuvo polémico cara a cara con rival en México: árbitro no se la perdonó

Fue en medio del juego entre Club León y Necaxa. Además, se trató de un rifirrafe contra otro sudamericano.

5 de octubre de 2025, 1:05 p. m.
Picante cara a cara entre James Rodríguez y Federico Pereira en el Club León vs. Toluca.
Picante cara a cara entre James Rodríguez y Federico Pereira en el Club León vs. Toluca. | Foto: Transmisión oficial Win Sports.

Corría el minuto 41′ del partido entre Club León y Toluca, el pasado sábado 4 de octubre (fecha 12 - Liga MX), cuando el colombiano James Rodríguez tuvo un picante cara a cara con su rival, el uruguayo Federico Pereira.

El balón estaba en juego, pero James y Federico tenían su pelea particular en otro lado de la cancha. El uruguayo estaba en el suelo, y el cafetero le decía algo en tono fuerte. Acto seguido, Pereira se levantó, encaró a Rodríguez y este último se tiró al césped tocándose el rostro.

El árbitro central del compromiso paró las acciones, le mostró amarilla a Federico Pereira e inmediatamente después lo hizo con James. Los jugadores de ambos conjuntos se acercaron a ver la situación, y el parón duró unos minutos.

Así las cosas, el juez no se la perdonó ni a James ni a Federico. Ambos jugaron el resto del partido con amonestación y cuidándose de no ver otra amarilla que significara una expulsión.

James Rodríguez hizo gol en el León vs. Toluca

Minutos antes de que se diera el cara a cara entre James y Federico, a los 37′, Rodríguez había anotado de penal el empate parcial de León. Esto porque Toluca comenzó ganando a gracias a Jesús Angulo sobre los 5′.

James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León.
James Rodríguez volvió al gol con Club León. | Foto: Getty Images

Pero no fue una noche positiva, ni para James ni para su Club León. Toluca demostró por qué es líder parcial de la Liga MX y terminó goleando por 4-2 al cuadro esmeralda, a domicilio.

Esto deja dos panoramas completamente opuestos para cada equipo. Por un lado, Toluca se estanca en la cima con 28 unidades y le saca una a su perseguidor más cercano, América. Además, estira a tres su diferencia con el tercero, Cruz Azul.

En contraste, James Rodríguez y sus compañeros esmeraldas quedan en el puesto 12, a un punto de la zona de Play-In, y a ocho de la clasificación a playoffs.

Contexto: Mientras James Rodríguez gana 5 millones de dólares, este es el jugador con mejor salario de la Liga MX

James Rodríguez, en modo Selección Colombia

James deja atrás la dura caída contra Toluca y se prepara para ponerse en modo Selección Colombia. El capitán de La Tricolor integra la lista de 25 futbolistas citados por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre.

Primero será el sábado, 11 de octubre, cuando Colombia enfrente a México en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Luego, tres días después, el 14 del mismo mes, La Tricolor medirá fuerzas con Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey.

James Rodríguez y Néstor Lorenzo, juntos, en la concentración de la Selección Colombia.
Ahora, James Rodríguez se pone a disposición de Néstor Lorenzo en Selección Colombia. | Foto: Prensa FCF.

Lorenzo empieza a ver caras para el Mundial 2026. Entre jugadores referentes y caras nuevas, el estratega espera encontrar una nómina competitiva para la próxima cita orbital.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

