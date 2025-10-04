No es ningún secreto que James Rodríguez es la gran estrella del León y una de las principales caras del fútbol mexicano. El fichaje del colombiano fue todo un bombazo y a nivel mediático dio mucho de qué hablar.

A lo largo de su carrera, el número 10 ha estado en grandes clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, entre otros, trayectoria con la que se convirtió en toda una estrella mundial.

James Rodríguez, jugador de León. | Foto: Getty Images

Por lo mismo, actualmente es uno de los jugadores que más dinero gana en la Liga MX, su salario es uno de los más altos del torneo. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el colombiano no es el que tiene el contrato más ‘jugoso’, pues hay alguien más que lo supera.

Pese a las críticas y a las dudas que hay con relación a su continuidad, Rodríguez percibe un salario de 5 millones de dólares por temporada, todo un dineral que demuestra que es un jugador de talla mundial.

No obstante, por encima de él se encuentra otro futbolista que incluso en su momento tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid. Se trata de Sergio Canales, mediocampista del Monterrey, uno de los clubes que mejores contratos ofrece a los jugadores en esta parte del mundo.

El español, que supo estar en equipos como Real Sociedad y Valencia, gana cada año 5,5 millones de dólares, cifra que lo posiciona como el número uno en cuanto a los mejores sueldos que hay en el fútbol mexicano.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En el listado de los mejores pagos también aparece el nombre de Sergio Ramos, otro referente a nivel mundial, pero este tiene algunas particularidades. Desde México se ha informado que el sueldo base del defensa es de 4 millones de dólares, aunque podría llegar a ganar mucho más por diferentes bonos, estando incluso por encima de los 6 millones.

Pese a esto, James Rodríguez sigue siendo uno de los que más dinero percibe en la Liga MX, estando por encima de grandes figuras.

Anthony Martial, también de Monterrey, y Allan Saint-Maximin, que pertenece al América, son otros dos de los grandes referentes que hay en el balompié mexicano. Ambos tienen un salario de 4,5 millones de dólares, por lo que el colombiano está por encima.

Con estos números está más que claro que el cucuteño, de 34 años, es muy importante en el fútbol de ese país y, más allá del espectáculo que puede brindar con su talento sobre el terreno de juego, se ha convertido en una figura fundamental hablando de marketing.

Desde su llegada a León, el volante de la Selección Colombia ha disputado un total de 27 partidos (22 como titular) y ha logrado anotar cuatro goles, además de dar 8 asistencias.