Japón le borró la sonrisa a Brasil: ‘blooper’, remontada y derrota histórica de Ancelotti

Carlo Ancelotti sufrió su primera gran derrota como técnico de Brasil. La verdeamarela se dejó remontar en Tokio (3-2) y perdió el invicto histórico que tenía en enfrentamientos directos contra Japón.

Lo más preocupante es que tenían una ventaja de 2-0 al descanso, diferencia que parecía suficiente para traerse otro triunfo de la gira asiática.

Sin embargo, un blooper de Fabricio Bruno le abrió las puertas de la remontada al combinado nipón. Takumi Minamino puso el descuento al minuto 52, seguido por los tantos de Keito Nakamura y Ayase Ueda.

Casemiro, con la cinta de capitán en el brazo ante la ausencia de Marquinhos, espera que esta derrota sea “un aprendizaje”.

“En este alto nivel hay que mantener el mayor equilibrio. 45 minutos malos nos pueden costar el sueño que tenemos” en el Mundial de 2026, comentó el experimentado mediocampista del Manchester United.

FABRÍCIO BRUNO, O ZAGUEIRO MAIS RÁPIDO QUE PASSOU PELA TERRA! 🔥 pic.twitter.com/ucEBfMWZhL — ale (@_alepatricio) October 14, 2025

Primera derrota contra Japón

Hasta el encuentro de este martes, Brasil había jugado 13 partidos contra Japón, con 11 victorias y dos empates.

Aunque Japón dio el primer gran aviso del partido con un centro de Minamino que Ueda no pudo alcanzar por centímetros, cuando tenía el arco a su merced, Brasil parecía encaminado a un triunfo.

Un bonito pase profundo de Bruno Guimarães tras una triangulación al borde del área, encontró la proyección del lateral derecho Paulo Henrique, quien quebró el 0-0 en el marcador con su primer gol como internacional.

Y Gabriel Martinelli, con asistencia de Lucas Paquetá, ampliaba diferencias de pierna zurda.

Ancelotti había presentado múltiples cambios con respecto al partido previo contra Corea del Sur, manteniendo solo tres piezas en el once inicial: Casemiro, Guimarães y Vinicius Jr.

Las cosas estaban saliendo bien hasta un grave error del central Fabricio Bruno en la salida, que regaló el gol del descuento a Takumi Minamino tras el descanso.

Ese momento fue un efecto dominó: Keito Nakamura igualó solo 10 minutos después a centro de Junya Ito. Su remate fue desviado por Bruno antes de que la pelota inflara la red.

Y en un tiro de esquina servido por Ito, Ayase Ueda coronó la remontada de Japón.

Keito Nakamura aplaudiendo a la afición japonesa en el Tokyo Stadium | Foto: Getty Images

Reacción de la prensa brasileña

La prensa brasileña castigó con todo el desempeño de su selección, faltando poco menos de ocho meses para el Mundial 2026 al que se clasificaron sin mucho brillo.

“Fue la primera derrota de Brasil ante la selección japonesa en la historia. Además, por primera vez, la selección brasileña perdió un partido oficial, incluyendo campeonatos y amistosos, tras ir ganando 2-0″, apuntó Globo Esporte.

En Gazeta Esportiva apuntaron: “En la segunda mitad, sin embargo, los japoneses fueron más eficientes, aprovechando las debilidades de la defensa brasileña. Consiguieron empatar y, posteriormente, asegurar una victoria inesperada”.

“Incapaz de reaccionar y ante un Japón entusiasta, Brasil vio cómo el equipo local le daba la vuelta al marcador. Tras un córner, Ueda recuperó el balón en el aire y lo cabeceó directo a Hugo Souza, quien lo metió con la palma de la mano al fondo de la red, provocando la euforia del público”, apuntó por su parte ESPN Brasil.