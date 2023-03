“Jerarquía, eso nos faltó”, Juan Fernando Quintero tras la eliminación de Junior

Juan Fernando Quintero llegó como flamante contratación del Junior de Barraquilla para enfrentar la Liga colombiana y la Copa Sudamericana y se quedó sin el torneo internacional.

Un gol de Junior Hernández, del Deportes Tolima a los 7 minutos, bastó para eliminar a los de curramba que siguen en crisis tras una discreta campaña en la Liga BetPlay en la que marcha 16.

Juan Fernando Quintero en el juego por Copa Sudamericana ante Tolima. - Foto: AFP

Pese al resultado, ¨Juanfer¨ fue el mejor de los tiburones. Se echó el equipo al hombro, atacó, ayudó en marca, intentó anotar, se asoció y hasta colaboró en la recuperación de balones.

Sin embargo, nunca se encontró el gol. Al finalizar el partido, la frustración del volante creativo fue notoria y reconoció en el rival un ganador con mérito.

“Son justos merecedores del triunfo”, reconoció.

Juan Fernando Quintero no termina de encajar con el Junior de Barranquilla. - Foto: AFP

Quintero fue autocrítico y reconoció que a su equipo le falta jerarquía.

“No hay nada más que decir, lamentablemente no metimos el gol, eso hace parte de este juego, en estos partidos hay que tener jerarquía y nos faltó”, indicó en ESPN.

Como máximo referente del plantel barranquillero se comprometió a luchar los otros dos frentes que les restan.

“Hay que pelear la copa, la liga y ya está”, finalizó.

Quintero aún no ha podido marcar diferencia con Junior - Foto: Dimayor

La incertidumbre ahora pasa por el timonel, Arturo Reyes. En el ambiente del fútbol se dice que podría ser despedido de su cargo tras no responder a las expectativas con una nómina en la que están Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca, Sebastián Viera, entre otros.

El timonel habló en conferencia de prensa sobre la eliminación frente al Tolima.

“Me parece que es de los partidos que hemos jugado, es donde más nos hemos sentido cómodos, el equipo compitió, combatió, tuvo oportunidades de gol y desafortunadamente nos falta algo de suerte a la hora de convertir”, afirmó de entrada.

Reyes tendrá en Envigado, Santa Fe y América la oportunidad de levantar cabeza en el torneo colombiano. Levantar el ánimo de la interna del equipo, es uno de los retos. Para ello tiene la ayuda de Sebastián Viera, líder indiscutible del equipo.

“Está bien, aunque golpeados por lo de hoy, pero hay deseo de hacer las cosas bien, lograr los objetivos, hay que dar vuelta a la página con mucho dolor, aún queda mucha liga”, indicó el guardameta al final del partido.

Conmebol decidió que se hiciera con un partido único en la Copa Sudamericana con la intención de crear un playoff entre el segundo sitio en fase de grupos, frente a los terceros lugares de la Copa Libertadores, para avanzar a la ronda de octavos de final.

“Quedamos afuera muy temprano, no me había tocado nunca quedar en la primera fase, ahora la Sudamericana es un formato diferente, el que es local tiene la pequeña ventaja y son solo 90 minutos. Después deuda, todos queremos ser campeones, no gané una Copa Sudamericana por un penal, hemos siempre he intentado hacer lo mejor. Hay que ser hombre para seguir adelante y encarar la liga, hacerlo bien, salir campeón y luego salir a jugar otro torneo internacional”, finalizó Viera.