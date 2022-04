Johan Mojica reveló cómo ayudaron a Luis Díaz en la Selección y envió mensaje a Rueda

Según las cifras de Inteligencia Artificial que proporciona la firma Olocip, Johan Mojica es el mejor lateral izquierdo que juega actualmente en el futbol europeo.

“Muy feliz por lo que se está viviendo a nivel deportivo, por lo que trabajo. Por estar entre los mejores. El trabajo se viene logrando. Se especula pero los datos demuestran. Espero poder seguir de la mejor manera”, dijo Mojica en el programa Primer Toque del canal Win Sports.

☀☕ "El equipo confía mucho en lo que le pueda aportar no solo ofensiva sino también defensivamente" Johan Mojica, lateral del Elche.#PrimerToque pic.twitter.com/s3Q970n0JO — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 27, 2022

Su rendimiento alcanza el 8,33 %, es decir que desde su posición genera cerca de ocho goles para su equipo, además de liderar el impacto defensivo en España.

“Marcar números dentro de un equipo como el Elche donde los objetivos no es salir campeones, sino que esté en primera división, son números difíciles de obtener, me mentalizo en el equipo, el rendimiento me lo he trazado y se ven los frutos. Disfruto en el club, tenemos una idea clara de juego y el equipo confía en lo que aporte defensiva y ofensivamente con centros y goles”, completó.

Los datos del colombiano son comparables con los de Alex Moreno del Real Betis, Joao Cancelo del Manchester City, Theo Hernández del Milán, y Jordi Alba de Barcelona.

“Se necesita gran rendimiento o un gran futbolista, actualizado y en esa posición se pide un jugador muy completo. Que sea contundente y práctico en áreas de mayor seguridad, no es solo tirar un buen centro. Estar al 100 en el estado físico, de ida y vuelta. Conozco muy bien la banda como lo vengo haciendo y el equipo se beneficia bastante”, destacó en el canal deportivo.

Según registra la firma estadística, esta es la mejor etapa de su carrera en el viejo continente, donde ha jugado en el Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona y Elche en España, mientras que en Italia vistió la camiseta del Atalanta.

“En Italia, mi experiencia fue muy buena, me adapté al idioma y frío. Contento de haber sumado esa experiencia que incluyo Champions, llevo 10 años en Europa y me he podido consolidar. Gracias a Dios y la disciplina me mantengo con todos los pro y contra pero se tiene mentalidad ganadora de un futbolista de raza y pueda responder”, indicó el jugador.

El mejor jugador del Elche en toda la temporada lamenta no haber logrado el objetivo en la Selección Colombia de mayores para alcanzar el sueño de su segundo mundial consecutivo.

“Digiriendo no ir al mundial, ha sido muy difícil. Se notó en el club. Fue duro y lo veníamos hablando. Terminamos ganando y no nos alcanzó y es algo trascendental como futbolistas y colombianos y deportistas que representamos al pías fue bastante doloroso. Más que nosotros, nadie lo siente así. Ha sido bastante duro”, confesó en el programa de la mañana.

Pese a las críticas que ha recibido el cuerpo técnico de la Tricolor, Johan Mojica destacó las enseñanzas que le dio el vallecaucano al que algún día le reclamó por redes su no convocatoria y tuvo la gallardía de disculparse. “Agradecer a Reinaldo, Redin, Velasco, fueron excelentes personas y aprendimos mucho de ellos y no se dio el objetivo. Entrar a calificar qué hace falta o qué pasó, cada uno tiene su rol, el de nosotros es cumplir como futbolistas profesionales. El tema de como organizar o como hacer para que la selección esté de nuevo en un mundial es de las directivas y cuerpo técnico y qué futbolistas necesitan para cumplir el objetivo. Debe haber armonía dentro del trabajo nuevo que se vaya a implementar y estar al 100 % de disposición”, agregó.

En Primer Toque finalmente habló del gran momento de Luis Díaz, hoy instalado en semifinales de Champions con el Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo. “Estamos muy contentos por Lucho se lo hicimos saber, lo arropamos por su juventud. Sabemos los grandes pasos en su carrera y para el fútbol colombiano. Juega con desparpajo, nos encanta que le vaya bien en el club. Podemos jugar en nuestro club de una manera o de otra, lo importante es que cuando vaya a la selección se deje el alma. Esperemos que logre mantenerse en ese nivel y en ese equipo. Ahora la gente del Liverpool tiene idea diferente del colombiano tal vez por el idioma, personalidad o clima pero Lucho espero que siga centrado”, concluyó Mojica, que al parecer interesa en el Atlético de Madrid.