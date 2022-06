Jorge Luis Pinto baja de la nube a Néstor Lorenzo, tras su llegada a la Selección Colombia

El pasado 14 de junio, en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol fue presentado de manera oficial, el argentino Néstor Lorenzo. Pese a que había sido confirmado por medio de un comunicado oficial, hasta ese día el estratega se puso la camiseta de la Tricolor y tomar los hilos para las próximas eliminatorias del Mundial del 2026.

Ahora bien, su llegada no fue tomada del todo bien, pues muchos reprocharon la decisión de la FCF de nombrarlo como técnico, por su poca experiencia al mando de un equipo, ya que solo ha estado al frente de uno solo: Melgar de Arequipa.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El último en criticar dicha decisión fue el reconocido técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, quien aseguró que Lorenzo no tiene “el estatus” para estar al frente de una selección como la de Colombia.

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia”, aseguró en charla con el portal FutbolRed.

Según Pinto, el hecho de ser el exasistente técnico de José Pékerman no es garantía de nada para estar al frente del combinado nacional. Incluso, agregó que los asistentes que estuvieron en la era Pékerman no han tenido éxito y dio los claros ejemplos de Pablo Garabello con Fortaleza y Patricio Camps con Santa Fe.

A pesar de las críticas, Lorenzo arrancará su era en el mes de julio, justo cuando termine su participación en la Copa Sudamericana con Melgar.

Ahora bien, el argentino de alguna manera llegó entrando con fuerza a la Selección Colombia, pues desde ya hizo su primera exigencia a la FCF.

Según lo informado por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, el que fue asistente de José Pékerman pidió de entrada “rivales exigentes” para los amistosos que se vienen antes de empezar las eliminatorias Conmebol.

”Don Lorenzo pidió que los rivales fueran exigentes… Ya no será contra Guatemala, El Salvador, Kuwait, Bahréin, toda esa sarta de partidos chimbos que se jugaban para ganar y decir que se tenía el 75 % de rendimiento”, aseguró Vélez en su habitual programa Palabras mayores.

En ese orden de ideas, y de acuerdo con lo conocido antes de su llegada, Colombia tendría un próximo amistoso en el mes de septiembre y su rival sería la selección de México, país que se encuentra instalado en el Mundial de Catar y que busca rivales similares a los que enfrentará en el grupo C, junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudí.

“Hay un amistoso casi confirmado, está en un 80 %; es contra México, en septiembre, en San Francisco, Estados Unidos”, agregó el analista deportivo.

Hoy el presidente de la FCF Ramón Jesurún y el D.T. de la Selección Masculina de Mayores Néstor Lorenzo estuvieron saludando a la Selección Femenina que se encuentra concentrada en Bogotá 👋#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/zMGD7nnG0Q — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 14, 2022

En la rueda de prensa del pasado martes, Lorenzo aseguró que su asistente técnico, Luis Amaranto Perea, estuvo presente en el último amistoso de la Selección Colombia ante Arabia, el cual terminó ganando por la mínima diferencia.

Dicho duelo le sirvió al argentino para aterrizar una idea de juego y empezar a evaluar posibles recambios para futuras convocatorias, teniendo en cuenta que, si bien los referentes no estarán ausentes, sí podrían darle paso a una nueva camada de jugadores que se vienen destacando en la Tricolor y en sus respectivos equipos.