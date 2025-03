Jorman Campuzano reveló suceso que nadie conocía: “No quería jugar más al fútbol”

Después de la victoria por la mínima diferencia ante el América de Cali por la octava jornada de la Liga BetPlay del primer semestre del año, Jorman Campuzano habló ante los medios de comunicación y reveló un crudo momento que sufrió a nivel familiar.

El mediocampista de Atlético Nacional de Medellín confesó que perdió un hijo. Esta situación lo hizo no querer jugar más al fútbol profesional, ante la dura situación que vivió el exjugador de Boca Juniors de Argentina.

“Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol”, dijo, tras ser consultado sobre su paso por el equipo azul y oro.

“Jugué 150 partidos, por eso no sé por qué la gente dice que es difícil. No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas”, añadió Campuzano.

Campuzano ante el Bucaramanga. | Foto: Cortesía Atlético Bucaramanga

El tema familiar es algo que muchas veces los hinchas poco ven. Sí, es cierto que los futbolistas tienen un trabajo que algunas cosas es muy bien pagado, pero eso no deja de lado el sentir personal o familiar por las situaciones infortunadas que se presenten.

El jugador también habló sobre su presente en Nacional. “Feliz, lo estoy disfrutando. Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo, ahora de aquí para allá es ganancia. Tengo mis dos hijos, que es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre”, aseguró.

🗣️ Jorman Campuzano, para nosotros la figura de la cancha, se desahogó y aprovechó el momento para hablar de algunos momentos que marcaron su vida. 🇳🇬



Ejemplo de resiliencia y de capacidad para revertir su situación. Enorme momento vive nuestro volante. ✊🏼



¡Dale Jorman! 👏🏼 pic.twitter.com/GeKSY1RovN — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) March 10, 2025

Por último, hizo referencia al momento en el que se dio su regreso a Atlético Nacional de Medellín, equipo que es dirigido por Javier Gandolfi actualmente. Campuzano ganó con el club las más recientes ediciones de la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Superliga.

“Cuando hablé con Román (Riquelme) tuve varias ofertas, del fútbol mexicano, del fútbol brasileño, y dije: ‘Creo que es momento de volver a Nacional porque fue el que me cambió la vida. Después de Deportivo Pereira que me dio la oportunidad, Nacional me cambió la vida, me abrió la puerta internacionalmente”, sentenció.

Jorman cuando estaba en Boca. | Foto: Getty Images