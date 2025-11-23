Suscribirse

Deportes

José Pékerman se va de generoso con la Selección Colombia: con esto salió a meses del Mundial

Con una reciente declaración exaltó a una generación que para el argentino fue “la mejor selección mayor” que dirigió.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
23 de noviembre de 2025, 12:42 p. m.
José Pékerman reconoció a una Selección Colombia antes del Mundial 2026
José Pékerman reconoció a una Selección Colombia antes del Mundial 2026 | Foto: Captura a video de mktregistrado y Getty Images

Después de ocho años, la Selección Colombia regresará a una Copa del Mundo, de la mano de un entrenador argentino como Néstor Lorenzo.

Quien lo había logrado de manera previa también tenía dicha nacionalidad sudamericana; se trataba de José Néstor Pékerman.

Este consiguió llegar con el combinado cafetero lo más lejos que una Tricolor ha podido en un Mundial: los cuartos de final en el torneo mundialista de Brasil 2014.

James Rodríguez de Colombia (i) celebra marcar el segundo gol de su equipo y el segundo del partido con sus compañeros durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 entre Colombia y Uruguay en el Maracaná el 28 de junio. , 2014 en Río de Janeiro, Brasil. (Foto de Clive Rose/Getty Images)
La Selección Colombia de 2014 fue la que llegó más lejos, hasta ahora, en una Copa del Mundo. | Foto: Getty Images
Contexto: José Pékerman celebró por su Argentina en el Mundial Sub-20, pese a su amor por Colombia

Después de esas participaciones en suelo brasileño y Rusia 2018, se dio una sequía de años hasta que Lorenzo devolvió a Colombia al Mundial que se jugará en 2026.

En la previa de dicho torneo múltiples opiniones se han ido generando de todos lados. Uno que habló fue justamente Pékerman, a quien le consultaron por “¿la mejor selección mayor que dirigiste?“.

En charla informal con el medio Marketing Deportivo, este salió con un generoso comentario para el combinado colombiano: “La de Argentina 2006 y Colombia 2014″, eligió.

Esa declaración llama poderosamente la atención, debido a que años después de su desvinculación de Colombia sigue recordando con gran sentido de pertenencia lo hecho en la Tricolor.

Otro concepto entregado que causó revuelo fue sobre la candidata que ve más fuerte para el Mundial: “Dentro de los que no han ganado mundiales, Portugal puede dar un golpe”.

Lorenzo, sucesor de Pékerman

Una vez salió José Néstor del combinado colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol buscó su reemplazo en nombres como Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Ninguno de esos dos intentos de entrenador tuvieron buenos resultados para Colombia. Ambos fallaron en el objetivo de llevar al país al certamen orbital de Qatar 2022.

Kazán. Junio 24 del 2018. En el Kazán Arena Stadium, la selección Colombia venció 3-0 a la Selección de Polonia partido disputado por el Grupo H. En la foto: José Pekerman. (Colprensa - Luis Álvarez)
José Pékerman y Néstor Lorenzo en el Mundial de Rusia-2018 | Foto: Luis Álvarez

Fue hasta que llegó Néstor Lorenzo -quien era asistente de Pékerman durante sus años de proceso- que se pudo dar continuidad a tiempos de éxito en el cuadro nacional.

En amistosos, la Selección Colombia logró un récord importante de partidos sin perder previo a la Copa América.

Victorias ante Alemania y España, campeonas mundiales, llenaron de toda la confianza al equipo de cara a la disputa de la cita de selecciones sudamericanas en Estados Unidos.

Contexto: Pibe Valderrama intercede por Juan Guillermo Cuadrado para el Mundial 2026: recado a Lorenzo por la lista final

Fue tal el buen momento en el que llegaron los dirigidos por Lorenzo a Norteamérica, que causaron la sensación al superar las primeras fases con goleadas y dejar en el camino a favoritos rumbo a la final.

En el partido decisivo, y por un escaso detalle, se fue el título ante Argentina, quienes en la única acción ofensiva clara que tuvieron fueron efectivos en los pies de Lautaro Martínez.

A pesar de la decepción que generó la pérdida del título para Colombia, la cita mundialista de 2026 era el gran objetivo para Lorenzo. Ya cumplido esto, ahora la ilusión se posa sobre poder mejorar lo hecho en Brasil, donde cuentan con Luis Díaz como la gran estrella en la actualidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

2. El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia habló de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton; esto dijo

3. Video revela cómo volqueta sin frenos causó choque múltiple con 12 vehículos y tres heridos en Medellín

4. Abren las urnas en Magdalena para la elección atípica de gobernador. Esto es lo que está en juego

5. José Pékerman se va de generoso con la Selección Colombia: con esto salió a meses del Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

José PékermanSelección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.