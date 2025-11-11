Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

Joel David López Solano, un joven de 16 años y promesa del fútbol colombiano, murió en medio de una emergencia que se registró en una represa. Su papá, Orangel López Vaquero, también falleció intentando salvarlo.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo ocurrió en zona rural del municipio de Tuchín, en Córdoba. El adolescente se encontraba disfrutando junto a su progenitor y su hermano, de tan solo 7 años.

#ATENCION | Como Orangel López Vaqueros de 42 años de edad ( padre) y Joel David López Solano de 16 años de edad, fueron identificadas las dos personas que resultaron ahogadas en el sitio conocido como el "peñon ". Ubicado en la vereda Petaca en el municipio de Tuchin - Córdoba pic.twitter.com/fAtdYxNb9O — ¡Zona Judicial! (@ZonaJudicial) November 9, 2025

Al parecer, los tres se dirigían hacia el corregimiento de Castilleral, pero decidieron detenerse unos minutos cuando pasaron por El Peñol Petaca, donde se ubica una represa que es muy frecuentada.

La idea era tomar un baño, disfrutar del agua y después seguir el camino, pero todo cambió en cuestión de minutos. Al parecer, Joel David se lanzó a la represa desconociendo su profundidad y fuerza, por lo que el agua lo terminó arrastrando.

Ante esto, su papá no dudó en meterse para intentar salvarlo, pero la tragedia se consumó por dos: el hombre también fue arrastrado por la corriente. De inmediato, el niño pequeño dio aviso a quienes se encontraban allí, intentaron salvarlos, pero no se pudo hacer nada.

Los cuerpos de Joel David y Orangel López fueron rescatados horas después de la emergencia, ninguno tenía signos vitales. De esta manera, se confirmó la muerte del papá y el hijo, dejando un gran luto en esta zona del país.

Los dos murieron cuando intentaban disfrutar de la represa. | Foto: Getty Images

El joven de 16 años era considerado como una promesa del fútbol colombiano, recientemente se había vinculado a la cantera del Envigado FC con el sueño de convertirse en profesional. Jugaba como lateral por el costado derecho, aunque también podía desempeñarse un poco más arriba y ayudar en el ataque.

Su talento era evidente y, por eso, San Lorenzo, uno de los equipos más importantes de Argentina, se fijó en él. Joel David estaba tramitando su pasaporte para salir del país e irse a probar suerte en El Ciclón, un objetivo que no pudo ser porque la vida, lamentablemente, tenía otros planes.

Sergio Martínez, quien fue su entrenador, destacó el gran compromiso que tenía el deportista. “Era un muchacho con mucha disciplina, era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club”, dijo citado por el diario El Tiempo.