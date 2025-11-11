Suscribirse

Deportes

Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

El joven tenía planes de irse a Argentina para probarse en uno de los equipos más importantes de ese país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 3:04 p. m.
Joel David López Solano y su papá, Orangel López.
Joel David López Solano y su papá, Orangel López | Foto: X: @ZonaJudicial / API

Joel David López Solano, un joven de 16 años y promesa del fútbol colombiano, murió en medio de una emergencia que se registró en una represa. Su papá, Orangel López Vaquero, también falleció intentando salvarlo.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo ocurrió en zona rural del municipio de Tuchín, en Córdoba. El adolescente se encontraba disfrutando junto a su progenitor y su hermano, de tan solo 7 años.

Al parecer, los tres se dirigían hacia el corregimiento de Castilleral, pero decidieron detenerse unos minutos cuando pasaron por El Peñol Petaca, donde se ubica una represa que es muy frecuentada.

La idea era tomar un baño, disfrutar del agua y después seguir el camino, pero todo cambió en cuestión de minutos. Al parecer, Joel David se lanzó a la represa desconociendo su profundidad y fuerza, por lo que el agua lo terminó arrastrando.

Contexto: Técnico se infartó en pleno partido y murió: momento de su deceso quedó grabado

Ante esto, su papá no dudó en meterse para intentar salvarlo, pero la tragedia se consumó por dos: el hombre también fue arrastrado por la corriente. De inmediato, el niño pequeño dio aviso a quienes se encontraban allí, intentaron salvarlos, pero no se pudo hacer nada.

Los cuerpos de Joel David y Orangel López fueron rescatados horas después de la emergencia, ninguno tenía signos vitales. De esta manera, se confirmó la muerte del papá y el hijo, dejando un gran luto en esta zona del país.

Los dos murieron cuando intentaban disfrutar de la represa.
Los dos murieron cuando intentaban disfrutar de la represa. | Foto: Getty Images

El joven de 16 años era considerado como una promesa del fútbol colombiano, recientemente se había vinculado a la cantera del Envigado FC con el sueño de convertirse en profesional. Jugaba como lateral por el costado derecho, aunque también podía desempeñarse un poco más arriba y ayudar en el ataque.

Contexto: Luto en el automovilismo mundial: murió importante expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Su talento era evidente y, por eso, San Lorenzo, uno de los equipos más importantes de Argentina, se fijó en él. Joel David estaba tramitando su pasaporte para salir del país e irse a probar suerte en El Ciclón, un objetivo que no pudo ser porque la vida, lamentablemente, tenía otros planes.

Sergio Martínez, quien fue su entrenador, destacó el gran compromiso que tenía el deportista. “Era un muchacho con mucha disciplina, era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club”, dijo citado por el diario El Tiempo.

“Si le decían que entrenaba a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, ahí estaba. Era la base del éxito para Joel”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

2. Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

3. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

5. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

tragediamuerteCórdoba

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.