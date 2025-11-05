Serbia se convirtió en las últimas horas en epicentro de una triste noticia para el fútbol mundial. Se trató de la muerte del técnico, Mladen Zizovic.

Desde dicho país de Europa se han viralizado este miércoles las imágenes de lo que parecía ser un partido normal entre Radnicki 1923 y OFK Belgrado.

Cuando transcurría el minuto 21 del juego en mención, sobre uno de los costados se vio al entrenador quedar paralizado e intentar mantener el equilibrio mientras le hablaba a uno de sus colaboradores.

Mladen Žižović falleció en pleno partido a sus 44 años. | Foto: PA Images via Getty Images

Después de eso, la transmisión ya muestra que los servicios médicos acuden a darle ayuda al entrenador Zizovic.

Con el paso de los minutos la tensión en el campo de juego se hace más grande, ya se empiezan a ver rostros de angustia y se entiende a plenitud la situación.

Una ambulancia aparece en la pista atlética del estadio para ayudar en el proceso que atraviesa el entrenador de Radnicki 1923.

Ante la situación de la que no se conoce ese desenlace en dicho momento, se decide que el partido siga su curso, pero minutos después es nuevamente detenido.

Justo ahí es que se conoce la lamentable noticia del fallecimiento de Zizovic. Un portavoz desde fuera del campo se lo hace saber al juez central y este da por terminado el partido.

“Mladen Zizovic, entrenador del equipo Radnicki 1923 de la Superliga serbia, falleció a los 44 años tras sufrir un ataque al corazón durante un partido contra Mladost”, reportó el medio Aykırı.

En la transmisión oficial del compromiso se evidencia cómo la noticia va siendo reportada a jugadores, rivales y demás protagonistas, y cada uno tiene una reacción diferente ante el deceso.

Varios de los dirigidos por Zizovic quedan tendidos en el terreno de juego tras conocer la triste noticia de la muerte de su entrenador.

Club confirmó la muerte

A través de sus redes sociales, el cuadro del que hacía parte el entrenador Zizovic le confirmó al mundo lo que se vio por medio de la transmisión del partido.

“Con profundo pesar informamos al público, a nuestros aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Žižović, falleció durante el partido de esta noche entre el Mladost y el Radnički 1923 en Lučani”, reportaron vía Instagram.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran profesional, sino sobre todo a un buen hombre, un amigo y un deportista que, con sus conocimientos, su energía y su nobleza, ha dejado una profunda huella en los corazones de todos los que lo conocieron”, lamentaron.