Juan Carlos Osorio se llevó críticas en su debut como técnico del Zamalek de Egipto

Tan irreverentes como sus ideales futbolísticos, este lunes se dio el estreno de Juan Carlos Osorio en la extravagante liga de Egipto, a donde llegó para dirigir al Zamalek. Para el colombiano, fue un debut agridulce luego de que empatara por 2-2 ante Mokawloon al-Arab sobre los minutos finales en un partido que, hasta el 90+2′, tenía casi sentenciado como victoria a su favor en condición de local.

Sus dirigidos iniciaron perdiendo al minuto 25 con gol de John Okili, sin embargo, la alegría les duró menos de diez minutos por el tanto para el equipo de Osorio, obra de Ahmed Sayed Zizo. Igualados ambos equipos se fueron al descanso, donde el técnico colombiano replanteó algunas ideas y acentuó las que sentía iban bien para intentar, en la segunda mitad, llevarse el triunfo en su estreno por Egipto.

Juan Carlos Osorio dejó escapar la victoria en su primer partido en Egipto. - Foto: Twitter: @ZSCOfficial

Mostafa Shalaby a media hora del final, adelantó al equipo del entrenador cafetero con un cobro de tiro penal que alegró a toda la fanaticada del Zamalek. Lastimosamente, cuando se pensaba que estaba sentenciado el triunfo para los locales, apareció sobre los minutos finales la anotación de Faryd Farid, quien dio un ‘baldado de agua fría’ al técnico risaraldense que sintió dejó escapar su primera alegría en Africa.

Al término del juego, las reacciones de los hinchas por dejar escapar el triunfo no se hicieron esperar y hubo algunos dardos hacia el recién llegado entrenador colombiano: “Mala gestión técnica del partido. Está claro que los dispositivos egipcios que asisten a los entrenadores son la contraseña en los resultados negativos del equipo. Trato de no entrar en sus intenciones, pero la situación es extraña”.

Otro de los seguidores del club que consignó su inconformidad en redes sociales, dijo: “Sustituciones incorrectas de un cheque que no puede hacer, un trabajo que no le confunde, y el profesor que no puede hacer y todavía va a Youssef Bey”.

Ahora, tras este primer partido, Juan Carlos Osorio deberá seguir trabajando para que sus jugadores entiendan la idea se pretende imponer. Para eso y su segundo partido en Egipto, por fortuna tendrá nueve largos días de trabajo antes de su duelo ante Ceramica Cleopatra, que será el miércoles 26 de abril desde la 1:30 p.m. (hora de Colombia).

doto

Un anuncio por lo alto

La espera finalizó y por medio de redes sociales, Zamalek Sporting Club de Egipto oficializó la llegada de Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador, quien volverá a vivir una etapa en el fútbol internacional.

Todas las cuentas del cuadro egipcio se vieron tomadas por las primeras imágenes del entrenador risaraldense. Luego de un año sin dirigir y ser puesto en más de un rumor, Osorio asumió el reto de estar al mando del cuadro africano, el cual se ubica cuarto en la Liga Premier de Egipto con 39 puntos, estando a 11 del primero. El último partido del club fue un día de la oficialización del colombiano, logrando la victoria de visita contra Haras El-Hodood.

Juan Carlos Osorio presentado en su nuevo equipo en Egipto. - Foto: Zamalek SC

El entrenador reemplazará al portugués Jesualdo Ferreira, técnico que estuvo un año al mando hasta marzo. La última experiencia de Osorio fue justamente en marzo de 2022, cuando no continuó en el América de Cali.

Por medio de Twitter, Zamalek presentó al estratega a través de un video en el que lo recibieron en la sede de la institución, acompañado del mensaje ‘Colombian Juan Carlos Osorio here in Mit Okba’. Esta será su quinta prueba a nivel internacional, tras haber dirigido en el pasado a clubes y selecciones.