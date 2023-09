Juan Cruz Real tomó drástica decisión tras fea caída del Deportes Tolima: crisis total en el pijao

El Deportes Tolima pasa por un momento más que negativo. La floja seguidilla de resultados demostró que hay algo mal trabajado, o simplemente no se da lo estipulado. Así se evidenció en el cotejo postergado por la fecha 7, en el que los pijaos cayeron a manos del Deportivo Pereira por 2-3.

Sin embargo, el mazazo para el ‘vinotinto y oro’ se efectuó a partir de la hora de juego, dado que Ángelo Rodríguez firmó la inexorable ley del ex. El ariete recibió un pase de Adrián ‘Rocky’ Balboa y fulminó a Volpi.

El empate local, a los 72 minutos, había sido de Facundo Boné; sin embargo, después de un irresponsable empujón de César Haydar sobre Éderson Moreno y la ayuda del VAR, de nuevo se dio otro penal que no desprovechó ‘Caliche’, hombre que sentenció el doblete y la victoria en una plaza más que difícil.

La renuncia de Juan Cruz Real

La renuncia suya fue a través de la conferencia de prensa posterior a la derrota del Tolima a manos del matecaña, uno de los coleros del campeonato y que no ganaba de visitante por Liga desde hace casi cinco meses.

“Creo que lo mejor en este momento, viendo el proceso cómo ha sido, respetando a los jugadores porque se han entregado al máximo, a veces por ahí las cosas no se dan. Los jugadores intentan, pero las cosas no se dan. El equipo, para lo que nosotros queremos, no está dando la respuesta futbolística, y creo que lo más honesto es decirle al club que debe empezar otro proceso”, indicó de entrada el estratega, quien solo habló una vez en la atención a medios.