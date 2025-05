Juan Guillermo Cuadrado se desahogó sobre Juventus y reveló maltratos: “Muy pocos saben”

Dos años después de haberse separado de Juventus, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado se atrevió a contar la verdad sobre su salida del equipo en el que llegó a ser referente y capitán.

El volante antioqueño confirmó que tenía el deseo de continuar vestido de bianconero, pero la directiva lo dejo esperando hasta el momento en que se enteró que no iba más.

“Realmente cuando se da se había lesionado Mattia de Sciglio. Ellos me dicen que se da la oportunidad de seguir un año más y yo digo ‘claro, obvio, esta es mi casa’. No se dio la oportunidad, yo estuve esperando siempre y la verdad me sentí un poco triste”, confesó en entrevista con FOX Deportes.

Cuadrado aguantó hasta último momento por esa llamada que nunca llegó. “No hubo algo humano. Simplemente pusieron una foto diciendo ‘muchas gracias, panita’. Nunca nadie me llamó, sino como así, por las redes sociales me di cuenta que no iban a contar conmigo”, agregó.

“Eso fue lo que realmente pasó. Muy pocos saben porque no soy de hablar, no estoy casi en entrevistas y eso. Me dijeron que me iban a renovar, al final no le dijeron nada y tampoco me llamaron. Eso me pareció duro porque ni una llamada después de estar tantos años”, lamentó Cuadrado.

Su vida después de Juventus

La relación entre Juan Guillermo y Juventus no terminó de la mejor manera, pues el colombiano resultó fichando por el máximo rival: Inter de Milán.

“Así es el fútbol y son cosas que suceden. Uno aprende de ellas”, completó.

Cuadrado contó que tuvo ofertas del Borussia Dortmund y de Fenerbahce. “Estábamos hablando y al final salió la oferta del Inter. Como yo había estado toda mi vida ahí pues me quedé en Italia”, comentó.

El de Necoclí tenía la esperanza de tomar revancha y sumar minutos en el cuadro neroazzurro, pero las lesiones lo complicaron durante el año de contrato que cumplió bajo las órdenes de Simone Inzaghi.

“Tener la bendición de ganar otro scudetto fue muy bonito”, sentenció.

Pero Inter no le renovó y ahí llegó la opción de Atalanta. “Tenía ofertas de Roma, de Napoli, que al final se fueron cerrando por sí solas. Venía de la lesión, no terminé jugando en el Inter y al final no se dieron”, declaró.

“Al final se dio lo de Atalanta que fue una gran bendición llegar a esta institución que me dio la oportunidad de demostrar que todavía estoy bien”, dijo Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano | Foto: LightRocket via Getty Images

El conjunto bergamasco aseguró cupo para la próxima Champions League, pero no se sabe si Cuadrado la jugará o tendrá que buscar nuevo equipo por tercer año consecutivo.

De acuerdo a la prensa italiana, es difícil que vaya a continuar en Atalanta y tiene una opción sobre la mesa de sumarse a Yerry Mina en el Cagliari.

El veterano jugador quiere agotar todas las opciones de permanecer en Europa antes de plantearse un regreso al fútbol colombiano o incursionar en otras ligas del planeta.