‘Juanfer’ Quintero abrió su llamativo restaurante en Medellín; ¿volverá al fútbol pronto?

La situación de Juan Fernando Quintero, el volante creativo que ha deslumbrado a propios y extraños en su larga trayectoria, no es nada clara. Era cuestión de semanas para que se diera su salida del Junior de Barranquilla, principalmente por diferencias con Hernán Darío Gómez, el timonel del cuadro rojiblanco.

“Muy contento de cumplir este sueño, no solo para mí sino para mis socios y mis compañeros de trabajo. Esperamos que trascienda en Medellín”, declaró a través de la rueda de prensa en donde anunció su apertura.

El volante creativo indicó que está muy animado con su nuevo negocio y que, por supuesto, catalogó como un sueño y motivo de gran satisfacción para él en lo personal. No solo es por sus beneficios personales, sino por el hecho de crear empleo para más personas y su nueva faceta de emprendedor.

¿Cuál será el futuro de Juan Fernando Quintero en el deporte?

“Esto ha demandado mucha energía y creo que es lo justo. Hoy no podemos olvidar de lo que estamos viviendo y estoy muy orgulloso, demasiado contento. Y bueno, yo creo que cada día tendrá su afán y hoy estamos disfrutando Rúnico”, complementó.

¿Alguna posibilidad en el fútbol colombiano?

En Colombia parece prácticamente imposible pagarle un salario similar al que ganaba en Junior, no obstante, hay hinchas soñadores que se imaginan la posibilidad de volver a verlo con los colores de Independiente Medellín, el equipo que le sirvió como trampolín para llegar a River Plate y volver a la Selección Colombia antes del Mundial de Rusia 2018.

Juanfer se ha declarado hincha fervoroso del ‘Poderoso’ y tiene comunicación constante con Raúl Giraldo, su máximo accionista, lo que no implica que estén hablando para concretar su regreso.

Daniel Ossa, presidente del DIM, dejó claro en Radio Múnera que no hay ninguna negociación en curso más allá de los rumores. “No, muy amigo de la casa, pero no para Independiente Medellín”, dijo de manera tajante.