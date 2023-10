Juegos Olímpicos: ¿Por qué el patinaje no es deporte olímpico?

El béisbol que irá a unas justas olímpicas por séptima vez en la historia, se desarrolla en un campo de cuadro de 30 metros, enfrenta a dos equipos con nueve jugadores cada uno y la idea es golpear con un bate una pelota lanzada con la mano por un rival, recorrer el perímetro pasando por las cuatro bases. Muy parecido al sóftbol , que se vio por primera vez en el olimpismo en Atlanta 1996, viene del térmno softball (bola suave o blanda) que se practica en menores dimensiones, principalmente por mujeres y con un material diferente. Ambas disciplinas estuvieron en Tokio 2021 pero no estarán en París 2024.

Flag football, un ´hermano menor´ del fútbol americano. De hecho es la Federación Internacional de ese deporte el que la rige, pero la diferencia es que no se tacklea (tumba) al rival. Simplemente, hay que quitarle con destreza uno de los dos banderines o pañuelos que tienen en la cintura.

Esta disciplina no tiene los votos suficientes en el Comité Olímpico Internacional. SEMANA habló con José Acevedo, presidente de la Federación de patinaje en Colombia y explicó que la no inclusión de la modalidad de velocidad se debe a cuatro factores. “Económico, presencia en los medios de comunicación, organización y mayor gestión de la dirigencia deportiva internacional”, señala.

Según relata, las grandes marcas juegan un papel fundamental y en este caso no ha tenido tanto apoyo como sucede con el skateboarding, única disciplina del patinaje sobre ruedas en los olímpicos.

“Tiene pocas marcas deportivas fuertes detrás. Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, ninguna de las que menciono hace patines para hacer visible el deporte. Los mundiales no pasan de 40 países. El pasado por ejemplo, no contó con un sponsor distinto a las autoridades locales e internacionales. Todo se hace con dinero público. Poca empresa privada”, explica.