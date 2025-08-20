Suscribirse

Jugador de Selección Colombia se va a Rusia: solo faltan “firmas y exámenes médicos”

Este futbolista tiene 26 años y tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Selección Colombia en juego de las Eliminatorias al Mundial 2026
Jugador de Selección Colombia cambiaría de equipo. | Foto: Getty Images

Un jugador que habitualmente es convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores tendría todo listo para irse a jugar al fútbol de Rusia.

Se trata del defensa central Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa. Cuesta está en Galatasaray de Turquía, donde comparte con Dávinson Sánchez, pero no logró adaptarse a este equipo.

Carlos Cuesta, central que milita en Galatasaray
Carlos Cuesta con Galatasaray. | Foto: Getty Images

Es muy posible que en las próximas horas, si la gestión finaliza de la mejor manera posible, se haga oficial el arribo de Carlos Cuesta al FC Spartak de Moscú, un gigante del país ruso.

Todo acordado y pactado, a falta de firmas y exámenes médicos, Carlos Cuesta (26) será nuevo jugador de #SpartakMoscow. El defensa deja #Galatasaray por 6 M€+2 en bonos El colombiano viajará mañana desde Estambul hacia la capital de Rusia", contó sobre el asunto el periodista Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Para muchos este movimiento sería un retroceso de Carlos Cuesta en el fútbol del ‘viejo continente’, esto porque el balompié ruso perdió relevancia después del inicio de la guerra con Ucrania.

Habrá que esperar que el fichaje se haga oficial. Si el traspaso se concreta y una vez empiece a jugar en Rusia, se deberá aguardar si Néstor Lorenzo seguirá llamando al defensa central.

Contexto: James Rodríguez no aguantó más y le mandó dura respuesta a Lionel Messi: “Somos libres”

Entre otras cosas sobre la Selección Colombia, el mediocampista ofensivo Kevin Serna, de Fluminense de Brasil, sería uno de los convocados para la próxima y última doble fecha de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense está al tanto de que el extremo colombiano está en pre lista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana”, mencionó Julián Capera en X.

La Selección Colombia, en el mes de septiembre, va a jugar contra Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Luego, se verá las caras con Venezuela en condición de visitante.

Con una sola victoria, el combinado patrio aseguraría su clasificación a la siguiente Copa del Mundo de la Fifa. El rendimiento de la Selección Colombia no ha sido el mejor en los últimos partidos, pero ganar uno de sus próximos encuentros no sería una tarea muy compleja. Habrá que esperar para conocer si la tricolor logra meterse en el certamen más importante del fútbol.

