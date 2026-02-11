Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

“Todavía no lo creo”: Samu Aghehowa deja emotivo pronunciamiento tras lesionarse los ligamentos y perderse el Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 1:52 p. m.
Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.
Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Rompió el silencio Samu Aghehowa, delantero español de 21 años que se lesionó jugando con Porto ante Sporting Lisboa. El parte médico es esguince de rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior.

Tomando en cuenta que la grave lesión de ligamentos de Samu Aghehowa se da en febrero de 2026, a cuatro meses del Mundial, será baja confirmada para la Selección de España. Pintaba como alternativa para el técnico Luis de la Fuente.

Aghehowa se pronunció por medio de sus redes sociales. Dejó un sentido mensaje que provocó emotividad entre la prensa y los aficionados, afirmando que fue el día más oscuro de su carrera hasta ahora.

Samu Aghehowa es baja en la Selección de España para el Mundial 2026.
Samu Aghehowa es baja en la Selección de España para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Samu Aghehowa tras su lesión de ligamentos: “Todavía no lo creo”

“Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. He sufrido una lesión grave todavía no lo creo estoy devastado más allá de las palabras”, arrancó escribiendo Samu Aghehowa por medio de su cuenta de Instagram.

Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Deportes

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Deportes

Caso de Luis Rubiales podría dar drástico giro: Fiscalía hizo nueva movida por beso a Jenni Hermoso

Deportes

Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra: ¿qué tiene que ver Hitler con el Estadio Olímpico de Berlín, sede de la final?

Luego, añadió: “Voy a estar fuera del césped por unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora soy un seguidor más apoyando nuestros objetivos”.

Finalmente, cerró su pronunciamiento agradeciendo los mensajes de apoyo y “confiando en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca”.

Porto le muestra su apoyo a Samu Aghehowa

Luego del parte médico, llegó el pronunciamiento de apoyo desde Porto para su delantero titular, Samu Aghehowa. Fue por medio de redes sociales y los hinchas también le dejaron muestras de cariño al atacante.

“La llama del Dragón brilla con más fuerza en la adversidad. La Familia Portista está contigo, Samu”, lanzó Porto como sus palabras de apoyo.

Es casi esperable que Aghehowa regrese para la temporada 2026-2027. Porto tendrá que mover sus fichas, pues se trata de una baja importante que los merma de cara al resto del presente curso.

Y es que Samu Aghehowa está en el top de su carrera, con datos que lo demuestran. Por ejemplo, alcanzó su máximo valor en el mercado desde que está con Porto (2024) para un total de 50 millones de euros.

Samuel Aghehowa gritando un gol con Porto de Portugal.
Samuel Aghehowa gritando un gol con Porto de Portugal. Foto: Getty Images

Las impecables actuaciones del atacante lo colocan en los planes de la Selección de España. Quizás no sería titular en el Mundial 2026, pero sí asomaba como alternativa desde el banco en busca de revulsivos en la parte de adelante; más aún, siendo La Roja una de las favoritas a ganar la venidera cita orbital.

Más de Deportes

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

James Rodríguez habló para la prensa de Estados Unidos.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Noticias Destacadas