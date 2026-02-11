Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Rompió el silencio Samu Aghehowa, delantero español de 21 años que se lesionó jugando con Porto ante Sporting Lisboa. El parte médico es esguince de rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior.

Tomando en cuenta que la grave lesión de ligamentos de Samu Aghehowa se da en febrero de 2026, a cuatro meses del Mundial, será baja confirmada para la Selección de España. Pintaba como alternativa para el técnico Luis de la Fuente.

Aghehowa se pronunció por medio de sus redes sociales. Dejó un sentido mensaje que provocó emotividad entre la prensa y los aficionados, afirmando que fue el día más oscuro de su carrera hasta ahora.

Samu Aghehowa es baja en la Selección de España para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Samu Aghehowa tras su lesión de ligamentos: “Todavía no lo creo”

“Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. He sufrido una lesión grave todavía no lo creo estoy devastado más allá de las palabras”, arrancó escribiendo Samu Aghehowa por medio de su cuenta de Instagram.

Luego, añadió: “Voy a estar fuera del césped por unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora soy un seguidor más apoyando nuestros objetivos”.

Finalmente, cerró su pronunciamiento agradeciendo los mensajes de apoyo y “confiando en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca”.

Porto le muestra su apoyo a Samu Aghehowa

Luego del parte médico, llegó el pronunciamiento de apoyo desde Porto para su delantero titular, Samu Aghehowa. Fue por medio de redes sociales y los hinchas también le dejaron muestras de cariño al atacante.

“La llama del Dragón brilla con más fuerza en la adversidad. La Familia Portista está contigo, Samu”, lanzó Porto como sus palabras de apoyo.

Es casi esperable que Aghehowa regrese para la temporada 2026-2027. Porto tendrá que mover sus fichas, pues se trata de una baja importante que los merma de cara al resto del presente curso.

Y es que Samu Aghehowa está en el top de su carrera, con datos que lo demuestran. Por ejemplo, alcanzó su máximo valor en el mercado desde que está con Porto (2024) para un total de 50 millones de euros.

Samuel Aghehowa gritando un gol con Porto de Portugal. Foto: Getty Images

Las impecables actuaciones del atacante lo colocan en los planes de la Selección de España. Quizás no sería titular en el Mundial 2026, pero sí asomaba como alternativa desde el banco en busca de revulsivos en la parte de adelante; más aún, siendo La Roja una de las favoritas a ganar la venidera cita orbital.