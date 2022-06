Jugadora de sóftbol colombiana denuncia amenaza de muerte de dirigente de ese deporte

Un comentario en Facebook le cambió la vida a Vanessa Melo, jugadora de sóftbol, cuando se disputaba la Liga Especial de Sóftbol en Colombia, un torneo semiprofesional con equipos como All Stars, Mariscales, Águilas Pumas y Juventudes Heroicas.

Según contó a SEMANA la deportista, Eduin de Jesús Díaz, presidente de la Federación Colombiana de Sóftbol, por decir lo que pensaba en redes sociales, la amenazó, afectó el trabajo de su esposo y estaría intimidando su vida.

SEMANA habló con ella sobre lo sucedido.

SEMANA. ¿Cuál es la denuncia que quiere contarle al país? ¿Qué fue lo que pasó?

Vanessa Melo (V. M.): “El día 21 de mayo de 2022 en el grupo de Facebook “Sóftbol Colombia” dedicado a publicar y difundir noticias de este deporte a nivel nacional, alguien publica un artículo de la página deportiva Atlantic Sports News 2. Un usuario hizo un comentario sobre una lanzadora de Elite en USA, Kelly Barnhill y yo escribí: seguro no alcanzó la plata para tenerla hasta esta fase. Después recibí una llamada de Eduin Díaz, alterado, gritando groserías, insultándome y diciéndome que dejara de hablar mondá, dejara de decir verga en redes sociales y que me iba a joder. Que iba con toda por mí y por mi familia, además que ese equipo tiene plata porque es su equipo, que mis comentarios en redes sociales lo tenían mamado. Para ajustar, cuando colgamos me escribe por WhatsApp que va a acabar conmigo, que me cuide y que le mande la misma razón a Robin Yesid Meza, un compañero de la selección Bogotá que ha sido crítico de las irregularidades de la federación”.

SEMANA: ¿Qué pruebas tiene de las amenazas?

V. M.: “Las pruebas que tengo son el registro de la llamada, el chat de WhatsApp, los pantallazos de las redes sociales”.

Vanessa Melo, jugadora de sóftbol y denunciante, acusa amenazas de Eduin de Jesús Díaz, presidente de la Federación Colombiana de Sóftbol. - Foto: Venssa Melo

SEMANA: ¿Ya puso la denuncia ante las autoridades competentes?

V. M.: “Sí, el lunes 23 de mayo de 2022 se procede a poner denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio del Deporte y la Comisión de Ética y Disciplinaria de la WBSC Américas, específicamente ante el Sr. Julio César Grijalva y la Sra. Vanessa Endo, secretaria general WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol) que es el organismo que regula las federaciones de sóftbol a nivel mundial, un símil de la Fifa en el futbol”.

SEMANA: ¿Qué le dicen de la federación?

V. M.: “La federación simplemente publicó un comunicado en redes sociales donde Eduin Díaz le pedía disculpas a la afición del sóftbol, diciendo que se habían sacado de contexto sus palabras y que él simplemente se estaba defendiendo de las ofensas. Pero a nombre personal, no he recibido ninguna comunicación de parte de la federación, lo que si recibí y lo confirmó Eduin Díaz fue un mensaje de texto de él diciendo que había cometido el error y que lo que quería decir era que me iban a abrir una investigación con la comisión disciplinaria de la Federación, de lo cual no he sido aún notificada”.

SEMANA: ¿Las amenazas después de hacer esto público han seguido?

V. M.: “No, no he tenido ningún contacto con el señor Eduin, pero sí se vio afectado el trabajo de mi esposo, quién es árbitro de este deporte y lo han estado persiguiendo quitándole sus oportunidades laborales por la situación mía con la federación, así tal cual se lo expresaron. Luego se retractaron, pero dejaron ver su polarización y ya habían hecho el daño. A su vez, hay una persona, coach de las selecciones Bogotá que ha estado desacreditando a mi esposo y a mi persona en los diferentes escenarios del deporte, en defensa del Sr. Eduin Díaz”.

SEMANA: ¿Teme por su vida?

V. M.: “Sí, y por la integridad de mi familia, por el daño psicológico que me han hecho y los perjuicios económicos”.

SEMANA: ¿Ha podido seguir jugando sóftbol?

V. M.: “En categoría recreativa, sí. Competitiva y de alto rendimiento, no. Decidí retirarme para evitar más problemas, pues Eduin en entrevista en vivo con otro medio indicó que el presidente de la Liga de Bogotá tenía inconvenientes conmigo. De lo cual no estaba enterada, pero siendo ese escenario el posible encuentro para con los señores en mención, decidí retirarme. Creo que es evidente que el Sr. Eduin Díaz es un misógino y machista, pues con mi denuncia me escribieron al menos 10 mujeres de diferentes partes de Colombia diciendo que él también las había tratado mal, que las intimidaba o que las buscaba con la excusa de un cupo en la selección Colombia, pero que no tenían pruebas y por eso no denunciaban nada, pero que admiraban mi decisión y mi fortaleza para hacer esto público a ver si por fin se acaba el monopolio de este señor en el sóftbol de Colombia. Actualmente, me encuentro con acompañamiento jurídico y psicológico, de la oficina de Violencia de Género del Ministerio del Deporte y de la secretaría Distrital de la Mujer. Sin respuesta de la Fiscalía aún”.